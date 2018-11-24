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Звезде «Дома-2» Либерж Кпадону мастер перманентного макияжа испортил внешность

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Либерж Кпадону пострадала от непрофессиональной работы мастера по перманентному макияжу.

Желание получить дорогостоящую услугу «на халяву» вышла одной из самых ярких экс-звезд телестройки «Дом-2» боком.

Звезде «Дома-2» Либерж Кпадону мастер перманентного макияжа испортил внешность

Известно, что практически все косметические услуги участники телепроекта получают практически даром. Это же относиться и к тем домовцам, которые давным-давно покинули Периметр. Более того, бывшие участники «Дома-2» зачастую зарабатывают себе на жизнь, рекламируя ту или иную продукцию.

Поклонники реалити-шоу хорошо помнят ситуации, когда желание звезд проекта заполучить что-то даром плохо для них заканчивалось. От рук непрофессиональных косметологов в свое время пострадала Евгения Феофилактова (Гусева), Виктория Романец, Виктория Берникова и так далее.

Несмотря на то, что список «жертв» очень большой, участники «Дома-2» продолжают наступать на одни и те же грабли. В этот раз не повезло Либерж Кпадону.

Звезде «Дома-2» Либерж Кпадону мастер перманентного макияжа испортил внешность

Несколько часов назад Либерж рассказала своим подписчикам, что хорошие знакомые попросили ее прорекламировать у себя на страничке в Instagram мастера по перманентному макияжу. Только вот сказать добрых слов о человеке, который попросту изуродовал Кпадону, девушка так и не смогла.

«Мне сделали ужасные брови. Мало того, что они на разном уровне, так еще и отвратительной формы и непонятного цвета»,- рассказала Либерж поклонникам.

По словам Кпадону, теперь она ждет, когда же ее брови заживут, чтобы доверить свое лицо настоящему профессионалу. Экс-участнице «Дома-2» приходится буквально отсчитывать дни к тому моменту, когда специалисты исправят ее внешний вид.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:17

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