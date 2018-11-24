Под шквалом критики Михаил Ефремов потерял задор





Неприятности у актёра Михаила Ефремова начались после его гастролей по Украине. В его концертной программе присутствовали несколько номеров, выставляющие жителей России, поддержавших присоединение Крыма, людьми ограниченными и недалёкими. Ефремова критиковали за это, и даже прозвучало предложение о лишении его почётного звания «Заслуженного артиста России».Эксперт говорит, что Ефремов «провёл работу над ошибками» и убрал из концертной программы номера, вызвавшие критику. Новый концерт даже был посвящён российскому президенту и его заявлениям. Но, по словам эксперта, если на украинских гастролях актёр «фонтанировал», то в Ельцин-Центре концерт прошёл «без задора и как-то неубедительно».Вадим Манукян предполагает, на Ефремова так подействовала критика зрителей и СМИ, а также возможное лишение его заслуженного звания. Но тем не менее, зрители и критики остались довольны проведённым концертом.