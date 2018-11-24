АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Необычные сексуальные причуды великих людей
EUR 74.94 USD 65.67
Курс валют на 24.11.2018

Под шквалом критики Михаил Ефремов потерял задор

Недавно прошедший в Ельцин-Центре концерт российского актёра Михаила Ефремова прошёл без присущего ему задора. Возможно, это связано с потоком критики, обрушившейся на актёра после его украинских гастролей, отметил член информационного комитета Государственной думы Вадим Манукян.

Под шквалом критики Михаил Ефремов потерял задор

Неприятности у актёра Михаила Ефремова начались после его гастролей по Украине. В его концертной программе присутствовали несколько номеров, выставляющие жителей России, поддержавших присоединение Крыма, людьми ограниченными и недалёкими. Ефремова критиковали за это, и даже прозвучало предложение о лишении его почётного звания «Заслуженного артиста России».

Эксперт говорит, что Ефремов «провёл работу над ошибками» и убрал из концертной программы номера, вызвавшие критику. Новый концерт даже был посвящён российскому президенту и его заявлениям. Но, по словам эксперта, если на украинских гастролях актёр «фонтанировал», то в Ельцин-Центре концерт прошёл «без задора и как-то неубедительно».

Под шквалом критики Михаил Ефремов потерял задор

Вадим Манукян предполагает, на Ефремова так подействовала критика зрителей и СМИ, а также возможное лишение его заслуженного звания. Но тем не менее, зрители и критики остались довольны проведённым концертом.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:02

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Индии Oppo Realme нарастила продажи на 600
В Орловской области иномарка влетела под фуру,
Ксению Бородина в Instagram уличили в незнании
Авиагруппа "Стрижи" покажет новую программу
Huawei Mate 20 Pro провалил тест от известного
Светлана Светикова отмечает свое 35-летие
В России начали тестировать современные РЛС для
На аэроснимки Антарктиды попали два самолета,
Звезде «Дома-2» Либерж Кпадону мастер
Необычные сексуальные причуды великих людей
Концерт Ольги Бузовой в Санкт-Петербурге могут
Под шквалом критики Михаил Ефремов потерял задор
В компании Nokia провели реорганизацию перед
Надежда Михалкова ждет окончания школьных каникул
Фанаты рэпера Хаски массово отказываются забирать
Ольга Бузова опять оголила «пятую точку»
Кейт Мара примет участие в съемках фильма
Бразилия в 2018-м потеряла 7,9 тысяч квадратных
Стало известно, в каком районе Москвы проживает
Надежда Бабкина показала в Instagram редкое фото
Павел Прилучный раскритиковал российских
Популярный в 90-х певец Михаил Муромов живёт на
Наталья Орейро сняла новый клип в Балашихе
Viber создал групповой чат для миллиарда
Исследователи создали катализаторы, превращающие
Сергей Лазарев показал поклонникам в Instagram
Huawei показала возможности домашней 5G-сети
Наталья Фриске в Instagram поздравила родителей с
Желающие сдать кал за 50 евро парализовали
Дана Борисова подыскивает себе нового супруга
Просмотреть все новости