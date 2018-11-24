«Сильнее энергии Солнца»: Ученые предрекли мощный космический взрыв в Млечном Пути





Как пояснили ученые, речь идет о тройной звездной системе, включающей в себя две звезды Вольфа-Райе и сверхгиганта. Космический объект, получивший название 2XMM J160050.7–514245 или Апоп (Apep), находится в созвездии Наугольника. В ученой среде его также называют космическим змеем. Он находится в непосредственной близости от Земли в системе Млечный Путь. Ученых пугает тот факт, что подобные космические объекты всегда заканчивают свою жизнь мощнейшим взрывом, как это происходит с гиперновыми звездами.Система Апоп была обнаружена аппаратом XMM-Newton сравнительно недавно, поэтому ученые намерены продолжить исследовать незнакомый объект. Астрономы планируют определить будущее опасной системы и обещают сделать все, чтобы предупредить космическую катастрофу.