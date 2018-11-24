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«Сильнее энергии Солнца»: Ученые предрекли мощный космический взрыв в Млечном Пути

Ученые обнаружили в галактике Млечный Путь объект, который может взорваться как сверхновая. При этом эксперты предупреждают, что прогнозируемый космический взрыв может оказаться сильнее энергии Солнца за все время существования этой звезды.

«Сильнее энергии Солнца»: Ученые предрекли мощный космический взрыв в Млечном Пути

Как пояснили ученые, речь идет о тройной звездной системе, включающей в себя две звезды Вольфа-Райе и сверхгиганта. Космический объект, получивший название 2XMM J160050.7–514245 или Апоп (Apep), находится в созвездии Наугольника. В ученой среде его также называют космическим змеем. Он находится в непосредственной близости от Земли в системе Млечный Путь. Ученых пугает тот факт, что подобные космические объекты всегда заканчивают свою жизнь мощнейшим взрывом, как это происходит с гиперновыми звездами.

Система Апоп была обнаружена аппаратом XMM-Newton сравнительно недавно, поэтому ученые намерены продолжить исследовать незнакомый объект. Астрономы планируют определить будущее опасной системы и обещают сделать все, чтобы предупредить космическую катастрофу.



 
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Наука
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 23:00

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