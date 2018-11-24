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Huawei Mate 20 Pro провалил тест от известного блогера JerryRigEverything

Известный на YouTube-канале блогер под ником JerryRigEverything провел тест флагмана Huawei Mate 20 Pro. В процессе стало известно, что тест данная модель провалила.

Huawei Mate 20 Pro провалил тест от известного блогера JerryRigEverything

Блогер проверил Huawei Mate 20 Pro на прочность. Для этого он стал сгибать смартфон пополам, что привело к распространению «паутинки» на экране гаджета. Также дисплей не справился с нагревом. Автор эксперимента уверен, что причиной этому стала технология AMOLED. Что касается «паутинки» то здесь может быть вина самой конструкции (загнутые края), однако тестирование других моделей не привело к таким результатам.

Многие потенциальные покупатели Mate 20 Pro остались разочарованы итогами «краш-теста». Однако слабая прочность смартфона на фоне планшета iPad Pro не такая уж и шокирующая.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:30

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