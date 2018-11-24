Huawei Mate 20 Pro провалил тест от известного блогера JerryRigEverything





Блогер проверил Huawei Mate 20 Pro на прочность. Для этого он стал сгибать смартфон пополам, что привело к распространению «паутинки» на экране гаджета. Также дисплей не справился с нагревом. Автор эксперимента уверен, что причиной этому стала технология AMOLED. Что касается «паутинки» то здесь может быть вина самой конструкции (загнутые края), однако тестирование других моделей не привело к таким результатам.Многие потенциальные покупатели Mate 20 Pro остались разочарованы итогами «краш-теста». Однако слабая прочность смартфона на фоне планшета iPad Pro не такая уж и шокирующая.