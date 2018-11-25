Звезда "Ходячих мертвецов": "Новый эпизод будет самым жутким в истории"
Звезда "Ходячих мертвецов" Том Пэйн рассказал, что новый эпизод 9 сезона будет самым жутким в истории. Актёр показал тизер серии в Instagram.
Пэйн, исполняющий в "Ходячих мертвецах" роль Иисуса, выложил на своей странице фрагмент будущего эпизода сериала канала AMC. Серия выйдет 25 ноября и обещает быть по-настоящему страшной. Как уверяет артист своих фанатов, серия вышла захватывающей и жуткой, а зрители напугаются так, как не пугались на протяжении всех сезонов.
Напомним, что неприятной новостью для поклонников "Ходячих мертвецов" стал уход Эндрю Линкольна, который много лет подряд играл Рика Граймса. 4 ноября зрители посмотрели последний эпизод с одним из самых высокооплачиваемых актёров сериалов.
Показ постапокалиптического хоррора начался в 2010 году. Франшиза стала одной из популярнейших серий про зомби.
Пэйн, исполняющий в "Ходячих мертвецах" роль Иисуса, выложил на своей странице фрагмент будущего эпизода сериала канала AMC. Серия выйдет 25 ноября и обещает быть по-настоящему страшной. Как уверяет артист своих фанатов, серия вышла захватывающей и жуткой, а зрители напугаются так, как не пугались на протяжении всех сезонов.
"Чего ждать? Это вы узнаете в воскресенье", - пишет Пэйн.
Напомним, что неприятной новостью для поклонников "Ходячих мертвецов" стал уход Эндрю Линкольна, который много лет подряд играл Рика Граймса. 4 ноября зрители посмотрели последний эпизод с одним из самых высокооплачиваемых актёров сериалов.
Показ постапокалиптического хоррора начался в 2010 году. Франшиза стала одной из популярнейших серий про зомби.
Культура
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 01:00