Звезда "Ходячих мертвецов": "Новый эпизод будет самым жутким в истории"

"Чего ждать? Это вы узнаете в воскресенье", - пишет Пэйн.

Пэйн, исполняющий в "Ходячих мертвецах" роль Иисуса, выложил на своей странице фрагмент будущего эпизода сериала канала AMC. Серия выйдет 25 ноября и обещает быть по-настоящему страшной. Как уверяет артист своих фанатов, серия вышла захватывающей и жуткой, а зрители напугаются так, как не пугались на протяжении всех сезонов.Напомним, что неприятной новостью для поклонников "Ходячих мертвецов" стал уход Эндрю Линкольна, который много лет подряд играл Рика Граймса. 4 ноября зрители посмотрели последний эпизод с одним из самых высокооплачиваемых актёров сериалов.Показ постапокалиптического хоррора начался в 2010 году. Франшиза стала одной из популярнейших серий про зомби.