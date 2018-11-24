Фанаты рэпера Хаски массово отказываются забирать деньги за билеты

Концерт Хаски был запланирован в Краснодаре в одном из клубов на 21 ноября, однако закончился он задержанием рэпера, который непосредственно перед выступлением забрался на крышу автомобиля и начал перед собравшимися у входа поклонниками исполнять свою композицию. Прибывший наряд забрал хип-хоп исполнителя, а суд арестовал его на 12 суток за хулиганство, вследствие чего выступление было сорвано. Позже в одной из групп рэпера Хаски в соцсетях появилось объявление о том, что фанаты могут забрать деньги за несостоявшийся концерт, однако поклонники творчества музыканта принялись писать, что не будут возвращать деньги, надеясь, что средства останутся у Дмитрия Кузнецова и его команды.К слову, за сутки до концерта Хаски в краснодарскую прокуратуру поступило заявление с требованием проверить тексты музыканта на экстремизм. На проведение следственных действий потребуется около месяца. Краснодарским клубам рекомендовано на этот период отказаться от сотрудничества с артистом.Между тем в Сети появилась информация, что в отношении Хаски было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении чужого имущества. Заявление, которое легло в основу обвинения, поступило от хозяйки транспортного средства, на котором выступал певец. По словам хозяйки машины, музыкант испортил лобовое стекло и крышу ее автомобиля. Скандальному рэперу может грозить до 2 лет лишения свободы.