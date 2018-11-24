Ольга Бузова опять оголила «пятую точку»
Новоиспеченная певица Ольга Бузова опять оголила «пятую точку» всей России.
После сольного концерта в Crocus City Hall, который увенчался невероятным успехом, Ольга отправилась немного поработать и одновременно отдохнуть на Сейшельские острова. По прилету на «Остров любви» Бузова, как активный пользователь Instagram, тут же начала радовать подписчиков красочными фотографиями и Stories.
Отметим, что ни одни теплые каникулы Ольги не заканчивались без «горячей» фотосессии, на которой знаменитость просто обожает вовсю демонстрировать модные бикини и свою точенную фигуру.
Несколько часов назад Бузова решила напоследок порадовать своих поклонников соблазнительными снимками, так как совсем скоро снова окажется в Москве. Наш портал уже сообщал о том, что Ольга вынуждена экстренно вернуться в столицу из-за неожиданно возникнувших семейный проблем.
Под одной из последних своих публикаций телеведущая реалити-шоу «Дом-2» подчеркнула, что просто не смогла отказать себе в удовольствии, поэтому перед отлетом сходила на пляж и искупалась.
Мало кто из интернет-пользователей оценил соблазнительный снимок Бузовой по достоинству. Один за другим читатели принялись буквально «забрасывать» теледиву нелицеприятными комментариями, в которых они указывают на то, что подобное поведение и фото уж явно не помогут Ольге обзавестись семьей и желанными детьми.
После сольного концерта в Crocus City Hall, который увенчался невероятным успехом, Ольга отправилась немного поработать и одновременно отдохнуть на Сейшельские острова. По прилету на «Остров любви» Бузова, как активный пользователь Instagram, тут же начала радовать подписчиков красочными фотографиями и Stories.
Отметим, что ни одни теплые каникулы Ольги не заканчивались без «горячей» фотосессии, на которой знаменитость просто обожает вовсю демонстрировать модные бикини и свою точенную фигуру.
Несколько часов назад Бузова решила напоследок порадовать своих поклонников соблазнительными снимками, так как совсем скоро снова окажется в Москве. Наш портал уже сообщал о том, что Ольга вынуждена экстренно вернуться в столицу из-за неожиданно возникнувших семейный проблем.
Под одной из последних своих публикаций телеведущая реалити-шоу «Дом-2» подчеркнула, что просто не смогла отказать себе в удовольствии, поэтому перед отлетом сходила на пляж и искупалась.
«Не смогла отказать себе в удовольствии дойти до пляжа и искупаться, и сделать пару фоточек на пляже. Что зря купальники везла?» - подписала Ольга свою последнюю пикантную фотографию из Сейшельских островов.
Мало кто из интернет-пользователей оценил соблазнительный снимок Бузовой по достоинству. Один за другим читатели принялись буквально «забрасывать» теледиву нелицеприятными комментариями, в которых они указывают на то, что подобное поведение и фото уж явно не помогут Ольге обзавестись семьей и желанными детьми.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:37