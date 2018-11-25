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Джордж Мартин приоткрыл тайну приквела "Игры престолов"

Недавно американский писатель-фантаст Джордж Мартин приоткрыл завесу тайны над приквелом культового сериала «Игры престолов», который будет называться «Долгая ночь».

Джордж Мартин приоткрыл тайну приквела "Игры престолов"

Автор цикла «Песнь льда и пламени» поделился, что в спин-оффе любимого сериала зрители не увидят полюбившихся им героев и многих локаций, так как его события происходят за пять тысяч лет до событий, увиденных в «Играх престолов». Зрители увидят становление великой империи Валирии, но не увидят Таргариенов и Королевской Гавани.

Также писатель упомянул о новой книге цикла - «Fire and Blood». Он уточнил, новая книга служит скорее историческим экскурсом, чем сюжетным продолжением всей серии и расскажет о жизни и приключениях нескольких поколений героев.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 00:00

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