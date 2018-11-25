Джордж Мартин приоткрыл тайну приквела "Игры престолов"





Автор цикла «Песнь льда и пламени» поделился, что в спин-оффе любимого сериала зрители не увидят полюбившихся им героев и многих локаций, так как его события происходят за пять тысяч лет до событий, увиденных в «Играх престолов». Зрители увидят становление великой империи Валирии, но не увидят Таргариенов и Королевской Гавани.Также писатель упомянул о новой книге цикла - «Fire and Blood». Он уточнил, новая книга служит скорее историческим экскурсом, чем сюжетным продолжением всей серии и расскажет о жизни и приключениях нескольких поколений героев.