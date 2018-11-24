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Стало известно, в каком районе Москвы проживает Ольга Бузова

Появилась информация, где проживает в Москве Ольга Бузова.

Многих фанатов телезвезды всегда интересовало, где же живёт "поющая ведущая".

Стало известно, в каком районе Москвы проживает Ольга Бузова

На данный момент Бузова проживает в самом центре российской столицы в съемной квартире на 20-м этаже многоэтажного дома.

Стало известно, в каком районе Москвы проживает Ольга Бузова

Апартаменты премиум-класса расположены в престижном жилищном комплексе «Балчуг Резиденс» на улице Садовнической. По геолокации это находятся почти рядом с Кремлем. Знающие люди рассказывают, что в этом ЖК на первых этажах в квартиры свой вход.

Стало известно, в каком районе Москвы проживает Ольга Бузова

Кстати, с верхних этажей открывается шикарный вид на город и Москву-реку.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:26

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