Стало известно, в каком районе Москвы проживает Ольга Бузова





Многих фанатов телезвезды всегда интересовало, где же живёт "поющая ведущая".На данный момент Бузова проживает в самом центре российской столицы в съемной квартире на 20-м этаже многоэтажного дома.Апартаменты премиум-класса расположены в престижном жилищном комплексе «Балчуг Резиденс» на улице Садовнической. По геолокации это находятся почти рядом с Кремлем. Знающие люди рассказывают, что в этом ЖК на первых этажах в квартиры свой вход.Кстати, с верхних этажей открывается шикарный вид на город и Москву-реку.