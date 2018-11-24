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Кейт Мара примет участие в съемках фильма «Гренландия» с Крисом Эвансом

Американская актриса Кейт Мара примет участие в съемках фильма «Гренландия», где главную роль уже предложили американскому актеру Крису Эвансу. Как сообщает Discussing Film, на данный момент ведутся переговоры с создателями картины.

Кейт Мара примет участие в съемках фильма «Гренландия» с Крисом Эвансом

Сюжетная линия рассказывает о катастрофе из-за упавшего на Землю астероида, которой будет противостоять семья главного героя по имени Джефф. Если переговоры пройдут успешно, то Кейт Мара разделит съемочную площадку с Крисом Эвансом.

Кейт Мара примет участие в съемках фильма «Гренландия» с Крисом Эвансом

Начало съемок намечено на 21 января 2019 года. Режиссером картины выступит известный канадский кинорежиссер Нил Бломкамп, который был номинирован на премию «Оскар» за киноленту под названием «Район №9». Автором сценария станет Крис Спарлинг, обладатель премии «Гойя», также он известен по картинам «Узи из Аламо» и «Погребенный заживо». А спродюсирует весь проект американский кинорежиссер, обладатель премии Гильдии продюсеров США Бэйзил Иваник.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:33

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