Кейт Мара примет участие в съемках фильма «Гренландия» с Крисом Эвансом





Сюжетная линия рассказывает о катастрофе из-за упавшего на Землю астероида, которой будет противостоять семья главного героя по имени Джефф. Если переговоры пройдут успешно, то Кейт Мара разделит съемочную площадку с Крисом Эвансом.Начало съемок намечено на 21 января 2019 года. Режиссером картины выступит известный канадский кинорежиссер Нил Бломкамп, который был номинирован на премию «Оскар» за киноленту под названием «Район №9». Автором сценария станет Крис Спарлинг, обладатель премии «Гойя», также он известен по картинам «Узи из Аламо» и «Погребенный заживо». А спродюсирует весь проект американский кинорежиссер, обладатель премии Гильдии продюсеров США Бэйзил Иваник.