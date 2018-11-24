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В Сети показали новый бюджетный Google Pixel 3 Lite

В Сети инсайдеры показали новый бюджетный Google Pixel 3 Lite под предварительным названием Sargo. Гаджет получил 5,5-дюймовый экран.
В Сети показали новый бюджетный Google Pixel 3 Lite

На снимке, где сравнивают модель Pixel 3 и версию Lite, можно видеть, что дизайн смартфона практически не поменялся. Диагональ экрана у Sargo будет составлять 5,56 дюймов для удобства управления одной рукой, как заверяют разработчики. Соотношение сторон, по сравнению с предшественником, стало больше и составляет 18,5:9. Толще стали и рамки гаджета.

Флагман получит процессор Snapdragon 670 (в старшей версии Snapdragon 845) и 4+32/64 гигабайта памяти. Объём аккумулятора в целях экономии Google сделала небольшим - 2,9 мАч, впрочем, соответствуя старшей модели.

Одинарные камеры на 12 Мп и 8 Мп у Lite останутся прежними. Аппарат будет поддерживать две SIM-карты и стандартный разъём гарнитуры.

Прочими характеристиками разработчики пока не делятся, ожидая официального анонса во второй половине 2019-го. Премьера Google Pixel 3, вероятней всего, состоится до презентации смартфонов Apple.



 
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Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 22:00

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