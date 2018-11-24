Яна Рудковская снова похвасталась своим королевским завтраком

В микроблоге Яны Рудковской появилось очередное фото завтрака, сделанное звездой непосредственно перед трапезой. Снимок, который был опубликован лишь после полудня, знаменитость сопроводила пожеланием доброго утра. На фотографии можно рассмотреть эффектно сервированный для завтрака стол, украшением которого стали ваза с роскошным букетом то ли красных маков, то ли анемонов, красивый чайный сервис и высокие десертницы с итальянскими макарунами. Что касается непосредственно трапезы, то знаменитость решила субботним утром насладиться бутербродами с красной рыбой и вареным яйцом.Поклонники оценили вкусный и красивый завтрак Яны Рудковской, но отметили, что завтракать лучше не в одиночестве, а с семьей. Некоторые подписчики поинтересовались у звезды, как она умудряется наедаться такими маленькими порциями, другие признались честно, что даже к чаю берут «побольше тостов», но в целом фанаты согласились, что в такой красивой обстановке еда кажется вкуснее.