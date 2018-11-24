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Надежда Михалкова ждет окончания школьных каникул

Известная российская киноактриса и кинорежиссер Надежда Михалкова показала в Instagram забавный снимок со своими детьми и в шутку намекнула, что ждет, когда закончатся школьные каникулы. Подписчики артистки разделили с ней «усталое счастье».

Надежда Михалкова ждет окончания школьных каникул

Надежда Михалкова в своем аккаунте решила показать небольшой момент из очередного дня, проведенного с детьми. На фото можно увидеть актрису окруженную наследниками, причем все происходит в кровати. Пост Михалкова подписала так: «Когда, говорите, каникулы заканчиваются? А… через два дня? Спасибо… я буду ждать».

Читатели ее блога разделили юмор своего кумира и принялись «успокаивать», мол, дети это цветы жизни, и нужно трудиться им во благо. Также была версия о том, что школьные каникулы сделаны для учителей, чтобы те смогли отдохнуть. А кто-то напомнил Надежде Михалковой, что время очень быстротечно, и нужно наслаждаться каждым моментом, проведенным с детьми, потому что ничто нельзя повторить снова.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:50

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