Надежда Михалкова ждет окончания школьных каникул

Надежда Михалкова в своем аккаунте решила показать небольшой момент из очередного дня, проведенного с детьми. На фото можно увидеть актрису окруженную наследниками, причем все происходит в кровати. Пост Михалкова подписала так: «Когда, говорите, каникулы заканчиваются? А… через два дня? Спасибо… я буду ждать».Читатели ее блога разделили юмор своего кумира и принялись «успокаивать», мол, дети это цветы жизни, и нужно трудиться им во благо. Также была версия о том, что школьные каникулы сделаны для учителей, чтобы те смогли отдохнуть. А кто-то напомнил Надежде Михалковой, что время очень быстротечно, и нужно наслаждаться каждым моментом, проведенным с детьми, потому что ничто нельзя повторить снова.