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В компании Nokia провели реорганизацию перед запуском 5G

В компании Nokia решили поменять руководство и создать новое подразделение. Благодаря переменам в новую эпоху сетей 5G работа станет максимально эффективной, уверены в руководстве.

В компании Nokia провели реорганизацию перед запуском 5G

В частности, будут объединены подразделения Fixed Networks Business и Mobile Networks. Новое отделение позволит компании Nokia применять в дальнейшем возможности, предоставляемые технологиями 5G. Нововведение начнёт действовать с начала 2019 года.

Новый отдел получил название Access Networks, его главой станет человек, имя которого пока не сообщается, но об этом проинформируют в ближайшем будущем. При этом в Nokia заявили, что экс-глава подразделения Mobile Networks Марк Руан больше работать в компании не будет, а на место займет Томми Уитто, опытный эксперт со стажем более 20 лет в Nokia.



 
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Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 18:00

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