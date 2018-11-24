В компании Nokia провели реорганизацию перед запуском 5G





В частности, будут объединены подразделения Fixed Networks Business и Mobile Networks. Новое отделение позволит компании Nokia применять в дальнейшем возможности, предоставляемые технологиями 5G. Нововведение начнёт действовать с начала 2019 года.Новый отдел получил название Access Networks, его главой станет человек, имя которого пока не сообщается, но об этом проинформируют в ближайшем будущем. При этом в Nokia заявили, что экс-глава подразделения Mobile Networks Марк Руан больше работать в компании не будет, а на место займет Томми Уитто, опытный эксперт со стажем более 20 лет в Nokia.