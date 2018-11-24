АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, которые начали карьеру после 30
EUR 74.94 USD 65.67
Курс валют на 24.11.2018

Желающие сдать кал за 50 евро парализовали научное исследование в Париже

В Париже в одной из больниц клиенты, желающие сдать свой кал за 50 евро, буквально парализовали проведение научного исследования. Медики были вынуждены приостановить эксперимент.

Желающие сдать кал за 50 евро парализовали научное исследование в Париже

Объявление о том, что все желающие могут сдать отходы своей жизнедеятельности для исследования заболеваний кишечника, было опубликовано, как это бывает обычно в таких случаях, на факультетах медуниверситетов, однако вскоре информация появилась в Сети. Претендентов на получение 50 евро оказалось так много, что больница Сент-Антуан приостановила эксперимент, направленный на поиск новых методов, в основе которых может лежать пересадка кала. По словам авторов исследования, кто-то из доноров сфотографировал объявление и обнародовал его в интернете. Люди решили, что им нужно просто сдать свой кал и получить за него 50 евро, но в реальности от пациентов требовалось пройти ряд собеседований и дополнительных анализов, а также предоставить другие данные из своих медицинских карт.

Люди принялись обрывать горячую линию, а электронная почта в считанные часы была завалена предложениями и даже после отключения телефона предполагаемые доноры продолжают звонить в медучреждение и нести свой кал. Это продолжается до сих пор. Руководитель научной работы Гарри Сокол говорит, что на результаты исследования рассчитывало большое количество больных колитом и многие из них огорчены по поводу отмены эксперимента.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 16:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Стало известно, в каком районе Москвы проживает
Надежда Бабкина показала в Instagram редкое фото
Павел Прилучный раскритиковал российских
Популярный в 90-х певец Михаил Муромов живёт на
Наталья Орейро сняла новый клип в Балашихе
Viber создал групповой чат для миллиарда
Исследователи создали катализаторы, превращающие
Сергей Лазарев показал поклонникам в Instagram
Huawei показала возможности домашней 5G-сети
Наталья Фриске в Instagram поздравила родителей с
Желающие сдать кал за 50 евро парализовали
Дана Борисова подыскивает себе нового супруга
Эксперты представили ТОП-3 самых интересных
Фото полуобнаженной Натальи Крачковской увидели
Учёные прогнозируют возможное банкротство США
Жительница Санкт-Петербурга сдаёт в аренду кота,
Актриса Оксана Акиньшина вернулась к мужу
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров показал
Звезда проекта «Дом-2» Сэм Селезнев женился
Звезда «Глухаря» Максим Аверин украл портрет
Logitech планирует приобрести производителя
У Ольги Бузовой появился «шоколадный» конкурент
Вдова Людмила Поргина отдыхает в одиночестве
Анджелина Джоли посетила кинофестиваль,
Представлен трейлер фильма "Семь пар нечистых" о
Дмитрий Рогозин предлагает проверить реальность
«Незваный гость»: Плющенко устроил грязные
В английском графстве Линкольншир обнаружено
Фургон Renault Master Z.E на электрической тяге
Стоматологи назвали губительные для зубной эмали
Просмотреть все новости