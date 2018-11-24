Желающие сдать кал за 50 евро парализовали научное исследование в Париже





Объявление о том, что все желающие могут сдать отходы своей жизнедеятельности для исследования заболеваний кишечника, было опубликовано, как это бывает обычно в таких случаях, на факультетах медуниверситетов, однако вскоре информация появилась в Сети. Претендентов на получение 50 евро оказалось так много, что больница Сент-Антуан приостановила эксперимент, направленный на поиск новых методов, в основе которых может лежать пересадка кала. По словам авторов исследования, кто-то из доноров сфотографировал объявление и обнародовал его в интернете. Люди решили, что им нужно просто сдать свой кал и получить за него 50 евро, но в реальности от пациентов требовалось пройти ряд собеседований и дополнительных анализов, а также предоставить другие данные из своих медицинских карт.Люди принялись обрывать горячую линию, а электронная почта в считанные часы была завалена предложениями и даже после отключения телефона предполагаемые доноры продолжают звонить в медучреждение и нести свой кал. Это продолжается до сих пор. Руководитель научной работы Гарри Сокол говорит, что на результаты исследования рассчитывало большое количество больных колитом и многие из них огорчены по поводу отмены эксперимента.