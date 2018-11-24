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Бразилия в 2018-м потеряла 7,9 тысяч квадратных километров амазонского леса

Бразилия в 2017-2018 потеряла 7,9 тысяч километров квадратных амазонского леса. Это на 13,7 процентов больше, нежели статистика за прошлый год.

Бразилия в 2018-м потеряла 7,9 тысяч квадратных километров амазонского леса

BBC привело спутниковые данные, собранные в период с августа 2017-го по июль нынешнего года. В совокупности бразильские штаты Пара и Мату-Гросу лишились леса, равного 3 площадям Москвы. Экологические активисты обвиняют в уничтожении деревьев Амазонки преступные картели, занимающиеся незаконной вырубкой, а также президента Жаира Болсонара. Последний снизил штрафы за вредительство окружающей среде Бразилии, а также ограничил сотрудничество с агентством по защите природы.

Политик высказывался, что министерство сельского хозяйства могут объединить с ведомством Эдсона Дуарте, что занимается вопросами охраны лесов. Напомним, что активно отстаивать амазонские джунгли Бразилия начала в 2004-м, когда вырубку сократили на целых 72%. Тогда за год страна лишалась колоссальных объёмов - 27 тыс. кв. км.

С 2016 снижение составляло уже 12%, однако за последние годы потери лишь наращивались. Древесина прежде всего необходима Бразилии для сельского хозяйства. При этом с 1982 года согласно статистике площадь лесов по всей планете увеличилась на 7 процентов.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:30

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