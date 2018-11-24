Павел Прилучный раскритиковал российских авиаперевозчиков





Актёр Павел Прилучный недавно в Сети выразил своё полнейшее недовольство российскими авиаперевозчиками. Как он объяснил, суть проблемы заключается в том, что он доплатил определённую сумму за «улучшенный» комфорт, но его ожидания абсолютно не оправдались. Даже кресла были отодвинуты таким образом, что Прилучному пришлось, по его словам, сидеть «как знак вопроса». Разозлённый таким отношением актёр, не сдерживая эмоций и бранных слов, сразу разместил гневный отзыв о своём перелёте в Сети.Находящаяся рядом с ним жена, актриса Агата Муцениеце, попыталась как-то смягчить ситуацию юмором. Она писала, как это здорово, что самолёт вообще взлетел и удачно приземлился, и о том, что им в полёте даже попить предлагали. Но разозлённого дискомфортом Прилучного смогли успокоить только стены родного дома.Руководство авиакомпании, услуги которой так раскритиковал Павел Прилучный, пока никак не отреагировало на его гневный отзыв об их работе. И будет ли их реакция на эту ситуацию – неизвестно.