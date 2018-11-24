АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, которые начали карьеру после 30
EUR 74.94 USD 65.67
Курс валют на 24.11.2018

Павел Прилучный раскритиковал российских авиаперевозчиков

Актёру Павлу Прилучному совсем не понравились кресла в салоне самолёта, и он раскритиковал российских авиаперевозчиков. Только возвращение домой и присутствие жены рядом смогли исправить его испорченное настроение.

Павел Прилучный раскритиковал российских авиаперевозчиков

Актёр Павел Прилучный недавно в Сети выразил своё полнейшее недовольство российскими авиаперевозчиками. Как он объяснил, суть проблемы заключается в том, что он доплатил определённую сумму за «улучшенный» комфорт, но его ожидания абсолютно не оправдались. Даже кресла были отодвинуты таким образом, что Прилучному пришлось, по его словам, сидеть «как знак вопроса». Разозлённый таким отношением актёр, не сдерживая эмоций и бранных слов, сразу разместил гневный отзыв о своём перелёте в Сети.

Находящаяся рядом с ним жена, актриса Агата Муцениеце, попыталась как-то смягчить ситуацию юмором. Она писала, как это здорово, что самолёт вообще взлетел и удачно приземлился, и о том, что им в полёте даже попить предлагали. Но разозлённого дискомфортом Прилучного смогли успокоить только стены родного дома.

Павел Прилучный раскритиковал российских авиаперевозчиков

Руководство авиакомпании, услуги которой так раскритиковал Павел Прилучный, пока никак не отреагировало на его гневный отзыв об их работе. И будет ли их реакция на эту ситуацию – неизвестно.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 17:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Стало известно, в каком районе Москвы проживает
Надежда Бабкина показала в Instagram редкое фото
Павел Прилучный раскритиковал российских
Популярный в 90-х певец Михаил Муромов живёт на
Наталья Орейро сняла новый клип в Балашихе
Viber создал групповой чат для миллиарда
Исследователи создали катализаторы, превращающие
Сергей Лазарев показал поклонникам в Instagram
Huawei показала возможности домашней 5G-сети
Наталья Фриске в Instagram поздравила родителей с
Желающие сдать кал за 50 евро парализовали
Дана Борисова подыскивает себе нового супруга
Эксперты представили ТОП-3 самых интересных
Фото полуобнаженной Натальи Крачковской увидели
Учёные прогнозируют возможное банкротство США
Жительница Санкт-Петербурга сдаёт в аренду кота,
Актриса Оксана Акиньшина вернулась к мужу
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров показал
Звезда проекта «Дом-2» Сэм Селезнев женился
Звезда «Глухаря» Максим Аверин украл портрет
Logitech планирует приобрести производителя
У Ольги Бузовой появился «шоколадный» конкурент
Вдова Людмила Поргина отдыхает в одиночестве
Анджелина Джоли посетила кинофестиваль,
Представлен трейлер фильма "Семь пар нечистых" о
Дмитрий Рогозин предлагает проверить реальность
«Незваный гость»: Плющенко устроил грязные
В английском графстве Линкольншир обнаружено
Фургон Renault Master Z.E на электрической тяге
Стоматологи назвали губительные для зубной эмали
Просмотреть все новости