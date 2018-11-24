Фото полуобнаженной Натальи Крачковской увидели миллионы зрителей
Провокационное фото полуобнаженной Натальи Крачковской увидели миллионы российских зрителей в ходе показа документального фильма под названием «Я актриса больших форм», который подготовили к демонстрации на Первом канале. Для многочисленных поклонников советской звезды данный эпизод стал большой неожиданностью.
Документальная киноистория «Я актриса больших форм» была подготовлена специально к 80-летнему юбилею Натальи Крачковской, до которого звезда советского кино не дожила всего 2 года. Эта великая артистка никогда не стеснялась своего веса и не боялась казаться смешной, она не была классической красавицей, но никогда не переживала по этому поводу, поэтому когда в 80-х ей предложили сняться для американского модного журнала почти обнаженной, это не стало для нее большой проблемой. Согласно условиям заказчика, на теле Крачковской ничего не должно было быть, за исключением меховой шубы и она, считая, что скандальные фото никто никогда не увидит на Родине, согласилась. Впрочем, кто бы мог подумать, но снимок полуобнаженной звезды был показан на Первом канале, и его увидели миллионы зрителей.
К слову, фильм «Наталья Крачковская. Я актриса больших форм» рассказал не только о пикантных моментах из жизни знаменитости. В нем друзья и коллеги легендарной артистки поведали немало интересных подробностей о судьбе звезды, в том числе о потере любимого человека, крахе надежд и тяжелой болезни.
Документальная киноистория «Я актриса больших форм» была подготовлена специально к 80-летнему юбилею Натальи Крачковской, до которого звезда советского кино не дожила всего 2 года. Эта великая артистка никогда не стеснялась своего веса и не боялась казаться смешной, она не была классической красавицей, но никогда не переживала по этому поводу, поэтому когда в 80-х ей предложили сняться для американского модного журнала почти обнаженной, это не стало для нее большой проблемой. Согласно условиям заказчика, на теле Крачковской ничего не должно было быть, за исключением меховой шубы и она, считая, что скандальные фото никто никогда не увидит на Родине, согласилась. Впрочем, кто бы мог подумать, но снимок полуобнаженной звезды был показан на Первом канале, и его увидели миллионы зрителей.
К слову, фильм «Наталья Крачковская. Я актриса больших форм» рассказал не только о пикантных моментах из жизни знаменитости. В нем друзья и коллеги легендарной артистки поведали немало интересных подробностей о судьбе звезды, в том числе о потере любимого человека, крахе надежд и тяжелой болезни.