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Наталья Орейро сняла новый клип в Балашихе

Известная уругвайская певица и актриса Наталья Орейро сняла клип на песню To Russia With Love в Подмосковье. Текст песни состоит из нескольких языков: русский, английский и испанский.

[center]Наталья Орейро сняла новый клип в Балашихе
Наталья Орейро решила снять видеоклип в одном из городов России. По совету режиссеров, певица остановила свой выбор на маленьком подмосковном городке Балашиха. На поиски хорошего кадра отправились операторы будущего творения и зашли в гости к обычным россиянам. В одной из квартир им понравилась комната с ковром на стене, с чистой и уютной обстановкой. Именно здесь была отснята почти половина материала. Кстати во время поисков идеального места, во многих жилищах были обнаружены портреты Натальи Орейро.


Примечательно, что свою песню звезда "Дикого ангела" поет на нескольких языках, а в одном из моментов произносит упрощенный вариант своего имени «Наташа». Съемки второй части клипа проходили на городских улицах и в Дворце культуры. Местные жители с удовольствием приняли в них участие.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:00

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