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Исследователи создали катализаторы, превращающие углекислый газ в пластмассу и смолу

Исследователи, занимающиеся научной деятельностью в Ратгерском университете, создали специальные катализаторы. При помощи них углекислый газ превращается в смолу, ткань, пластмассу.

Исследователи создали катализаторы, превращающие углекислый газ в пластмассу и смолу

Электрокатализаторы представляют собой первые материалы, способные из углекислого газа делать воду, специальные углеродные строительные блоки с 1/2/3/4 атомами углерода (эффективность свыше 99 процентов). Ученые смогли создать пару веществ, используемых как прекурсоры для средств фармацевтики, различных пластмасс, а также адгезивов.

Такого рода научное достижение предоставит возможность заниматься переработкой диоксидов углерода в различную ценную продукцию, специальное сырье, предназначенное для фармацевтической/химической отраслей современной промышленности.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:40

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