Исследователи создали катализаторы, превращающие углекислый газ в пластмассу и смолу
Исследователи, занимающиеся научной деятельностью в Ратгерском университете, создали специальные катализаторы. При помощи них углекислый газ превращается в смолу, ткань, пластмассу.
Электрокатализаторы представляют собой первые материалы, способные из углекислого газа делать воду, специальные углеродные строительные блоки с 1/2/3/4 атомами углерода (эффективность свыше 99 процентов). Ученые смогли создать пару веществ, используемых как прекурсоры для средств фармацевтики, различных пластмасс, а также адгезивов.
Такого рода научное достижение предоставит возможность заниматься переработкой диоксидов углерода в различную ценную продукцию, специальное сырье, предназначенное для фармацевтической/химической отраслей современной промышленности.
Электрокатализаторы представляют собой первые материалы, способные из углекислого газа делать воду, специальные углеродные строительные блоки с 1/2/3/4 атомами углерода (эффективность свыше 99 процентов). Ученые смогли создать пару веществ, используемых как прекурсоры для средств фармацевтики, различных пластмасс, а также адгезивов.
Такого рода научное достижение предоставит возможность заниматься переработкой диоксидов углерода в различную ценную продукцию, специальное сырье, предназначенное для фармацевтической/химической отраслей современной промышленности.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:40