Исследователи создали катализаторы, превращающие углекислый газ в пластмассу и смолу





Электрокатализаторы представляют собой первые материалы, способные из углекислого газа делать воду, специальные углеродные строительные блоки с 1/2/3/4 атомами углерода (эффективность свыше 99 процентов). Ученые смогли создать пару веществ, используемых как прекурсоры для средств фармацевтики, различных пластмасс, а также адгезивов.Такого рода научное достижение предоставит возможность заниматься переработкой диоксидов углерода в различную ценную продукцию, специальное сырье, предназначенное для фармацевтической/химической отраслей современной промышленности.