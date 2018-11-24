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Учёные прогнозируют возможное банкротство США из-за глобального потепления

Американские исследователи прогнозируют США возможное банкротство вследствие глобального потепления. Ситуация обострится примерно через 60-70 лет.

Учёные прогнозируют возможное банкротство США из-за глобального потепления

Учёные просчитали, что ежегодные убытки от последствий глобального потепления будут наносить миллиардные убытки американскому бюджету. Примерно к концу этого века в разы вырастет преждевременная смертность населения, увеличится количество болеющих астмой и разнообразными аллергиями. Более остальных уязвимыми окажутся дети и подростки, люди преклонного возраста и ведущие асоциальный образ жизни.

Большой вопрос станет и в отношении сельского хозяйства, так как повысится средняя температура, остро станет проблема засух, а также повысится вероятность наводнений. Учёные пока не нашли способ обезопасить свою страну от последствий глобального потепления. Не смотря на это, они рекомендуют снизить добычу ископаемых и меньше провоцировать парниковый эффект во избежание проблем в недалёком будущем.



 
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Экономика
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 15:42

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