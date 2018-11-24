Учёные прогнозируют возможное банкротство США из-за глобального потепления





Учёные просчитали, что ежегодные убытки от последствий глобального потепления будут наносить миллиардные убытки американскому бюджету. Примерно к концу этого века в разы вырастет преждевременная смертность населения, увеличится количество болеющих астмой и разнообразными аллергиями. Более остальных уязвимыми окажутся дети и подростки, люди преклонного возраста и ведущие асоциальный образ жизни.Большой вопрос станет и в отношении сельского хозяйства, так как повысится средняя температура, остро станет проблема засух, а также повысится вероятность наводнений. Учёные пока не нашли способ обезопасить свою страну от последствий глобального потепления. Не смотря на это, они рекомендуют снизить добычу ископаемых и меньше провоцировать парниковый эффект во избежание проблем в недалёком будущем.