Наталья Фриске в Instagram поздравила родителей с сапфировой свадьбой

Наталья Фриске опубликовала фотографии со свадьбы их с Жанной Фриске родителей, которая состоялась 45 лет тому назад. В честь счастливого праздника пост Фриске младшая посвятила дорогим людям стихотворение. На снимках запечатлены моменты из здания ЗАГСа, где проходила роспись молодоженов.Читатели ее блога также стали поздравлять семью Фриске с праздником и желать им счастья и любви. Кто-то подчеркнул, что очень давно сапфир является символом верности. Многие их благодарили за то, что они подарили этому миру детей, которыми можно гордиться.