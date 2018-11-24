Звезда проекта «Дом-2» Сэм Селезнев женился





Шоумен впервые женился и из-за такого значимого события устроил торжество. Сэм постарался сделать так, чтобы праздник стал оригинальным.Селезнев покинул проект уже более 10 лет назад. За время нахождения там яркий участник сумел встретить свою любовь. Селезнёв раньше рассказывал, что с Юлией он познакомился как раз в это время. Сначала они просто дружили, однако 2 года назад между парой разгорелась страсть.И вот сегодня история любви обернулась свадьбой, которую жених с невестой целиком распланировали сами. Звезда «Дома-2» не хотел, чтобы свадьба была скучной. Поэтому на фотосессию будущий муж с женой поехали в гости к лемурам.Селезнёв рассказывает, что на бракосочетание пришли только друзья и родственники. Всего пригласительные получили 100 человек, из них друзья по «Дому-2»: Ольга «Солнце» Николаева, Рома Третьяков.Сэм рассказывает, что они арендовали лучший ресторан Краснодара. Развлекать всех будут лучшие ведущие кубанской столицы, да и сам он не удержится и возьмет в руки микрофон. Потом влюбленных ждет повторная свадьба в Рязани, откуда родом Юлия. И лишь затем начнётся свадебное путешествие.Селезнёв рассказывает, что не любит делиться подробностями о личной жизни. Однако он настолько сейчас счастлив, что готов вновь и вновь рассказывать о свадьбе.