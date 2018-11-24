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Звезда проекта «Дом-2» Сэм Селезнев женился

Бывший участник скандального телепроекта Дом-2 Сэм Селезнев стал семейным человеком.

Шоумен впервые женился и из-за такого значимого события устроил торжество. Сэм постарался сделать так, чтобы праздник стал оригинальным.

Звезда проекта «Дом-2» Сэм Селезнев женился

Селезнев покинул проект уже более 10 лет назад. За время нахождения там яркий участник сумел встретить свою любовь. Селезнёв раньше рассказывал, что с Юлией он познакомился как раз в это время. Сначала они просто дружили, однако 2 года назад между парой разгорелась страсть.

И вот сегодня история любви обернулась свадьбой, которую жених с невестой целиком распланировали сами. Звезда «Дома-2» не хотел, чтобы свадьба была скучной. Поэтому на фотосессию будущий муж с женой поехали в гости к лемурам.

Звезда проекта «Дом-2» Сэм Селезнев женился

Звезда проекта «Дом-2» Сэм Селезнев женился

Селезнёв рассказывает, что на бракосочетание пришли только друзья и родственники. Всего пригласительные получили 100 человек, из них друзья по «Дому-2»: Ольга «Солнце» Николаева, Рома Третьяков.

Сэм рассказывает, что они арендовали лучший ресторан Краснодара. Развлекать всех будут лучшие ведущие кубанской столицы, да и сам он не удержится и возьмет в руки микрофон. Потом влюбленных ждет повторная свадьба в Рязани, откуда родом Юлия. И лишь затем начнётся свадебное путешествие.

Звезда проекта «Дом-2» Сэм Селезнев женился

Селезнёв рассказывает, что не любит делиться подробностями о личной жизни. Однако он настолько сейчас счастлив, что готов вновь и вновь рассказывать о свадьбе.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:12

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