Дана Борисова подыскивает себе нового супруга
Дана Борисова на днях дала откровенное интервью, в котором рассказала, что готова к новым отношениям. Ведущая сообщила, что в данное время занимается поисками супруга, так как ей надоело быть одинокой и решать самостоятельно возникшие проблемы.
Дана Борисова призналась, что она более года строго соблюдает трезвый образ жизни. По ее словам, в последнее время она в суде отстаивала свои права на воспитание дочери. Ведущей удалось добиться желаемого результата, и сейчас Полина проживает вместе с ней.
После того, как у телезвезды наладилась жизнь, она задумалась о спутнике жизни, заявив, что уже готова к отношениям. По ее словам, возлюбленный должен быть любящим, заботливым, без вредных привычек, финансово независимым, и самое главное, он должен принять ее дочь.
Дана Борисова призналась, что она более года строго соблюдает трезвый образ жизни. По ее словам, в последнее время она в суде отстаивала свои права на воспитание дочери. Ведущей удалось добиться желаемого результата, и сейчас Полина проживает вместе с ней.
После того, как у телезвезды наладилась жизнь, она задумалась о спутнике жизни, заявив, что уже готова к отношениям. По ее словам, возлюбленный должен быть любящим, заботливым, без вредных привычек, финансово независимым, и самое главное, он должен принять ее дочь.