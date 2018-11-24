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Дана Борисова подыскивает себе нового супруга

Дана Борисова на днях дала откровенное интервью, в котором рассказала, что готова к новым отношениям. Ведущая сообщила, что в данное время занимается поисками супруга, так как ей надоело быть одинокой и решать самостоятельно возникшие проблемы.

Дана Борисова подыскивает себе нового супруга

Дана Борисова призналась, что она более года строго соблюдает трезвый образ жизни. По ее словам, в последнее время она в суде отстаивала свои права на воспитание дочери. Ведущей удалось добиться желаемого результата, и сейчас Полина проживает вместе с ней.

После того, как у телезвезды наладилась жизнь, она задумалась о спутнике жизни, заявив, что уже готова к отношениям. По ее словам, возлюбленный должен быть любящим, заботливым, без вредных привычек, финансово независимым, и самое главное, он должен принять ее дочь.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:00

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