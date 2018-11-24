Дана Борисова подыскивает себе нового супруга

Дана Борисова призналась, что она более года строго соблюдает трезвый образ жизни. По ее словам, в последнее время она в суде отстаивала свои права на воспитание дочери. Ведущей удалось добиться желаемого результата, и сейчас Полина проживает вместе с ней.После того, как у телезвезды наладилась жизнь, она задумалась о спутнике жизни, заявив, что уже готова к отношениям. По ее словам, возлюбленный должен быть любящим, заботливым, без вредных привычек, финансово независимым, и самое главное, он должен принять ее дочь.