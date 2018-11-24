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Жительница Санкт-Петербурга сдаёт в аренду кота, изгоняющего духов

Жительница Санкт-Петербурга за символическую плату сдаёт в аренду своего уникального кота, способного, как она уверяет, изгнать духов. Её объявление, выложенное на одном из сайтов, набирает немалое количество просмотров.

Жительница Санкт-Петербурга сдаёт в аренду кота, изгоняющего духов

Хозяйка необычного пушистого питомца уверена в его исключительной энергетике, позволяющей ему изгнать «нечистую силу» из квартиры. Кроме того, кот способен притягивать в дом благополучие и положительную энергию. Услуги «кота-экзорциста» в районе питерской станции метро Большевиков будут стоить желающим очистить жилище от духов всего двести рублей, а вот по городу действует другой тариф, цена по договорённости.

Подавая это объявление, хозяйка пушистого «чистильщика» жилья думала в первую очередь о новосёлах, которым такая процедура будет очень даже не лишней. Не известно, скольким семьям уже помог необычный кот, но вот само объявление набирает популярность среди посетителей сайта.



 
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Общество
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 15:40

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