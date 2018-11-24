Жительница Санкт-Петербурга сдаёт в аренду кота, изгоняющего духов





Хозяйка необычного пушистого питомца уверена в его исключительной энергетике, позволяющей ему изгнать «нечистую силу» из квартиры. Кроме того, кот способен притягивать в дом благополучие и положительную энергию. Услуги «кота-экзорциста» в районе питерской станции метро Большевиков будут стоить желающим очистить жилище от духов всего двести рублей, а вот по городу действует другой тариф, цена по договорённости.Подавая это объявление, хозяйка пушистого «чистильщика» жилья думала в первую очередь о новосёлах, которым такая процедура будет очень даже не лишней. Не известно, скольким семьям уже помог необычный кот, но вот само объявление набирает популярность среди посетителей сайта.