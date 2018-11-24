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Актриса Оксана Акиньшина вернулась к мужу

Российская киноактриса Оксана Акиньшина, похоже, преодолела семейный кризис, и вернулась к мужу, как надеются многие поклонники, окончательно. Доказательством примирения супругов стал совместный снимок, появившийся в Instagram звезды.

Актриса Оксана Акиньшина вернулась к мужу

Сообщение о том, что Оксана Акиньшина решила уйти от мужа, появилось от самой артистки. К удивлению многих, громкое заявление прозвучало после того, как стало известно о разводе лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, с которым у актрисы до замужества был бурный роман. Поклонники Акиньшиной сделали вывод, что их любимица решила снова попытать счастья в прежних отношениях и разорвать пятилетний брак с Арчилом Геловани, с которым у нее двое детей. Позже звезда отказалась комментировать свою личную жизнь, и такую позицию она занимала до момента, пока не стало известно о новом супружестве Шнурова, который неожиданно для всех женился на малоизвестной особе.

Актриса Оксана Акиньшина вернулась к мужу

Теперь в Instagram Оксаны Акиньшиной появилась свежая фотография с мужем, судя по всему, сделанная в самолете. Подписывать снимок звезда не стала, но поклонники обратили внимание на теплые отношения, которые просматриваются на фото, и сделали вывод: «Шнур женился, и Оксана помирилась с бывшим». Судя по комментариям подписчиков, новость о воссоединении Оксаны Акиньшиной с супругом их очень обрадовала.



 
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Культура
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 15:30

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