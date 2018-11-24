Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров показал себя 15 лет назад
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров показал подписчикам социальной сети Instagram, как он выглядел 15 лет назад. Соответствующую публикацию 45-летний артист обнародовал в своем профиле.
Музыкант продемонстрировал фанатам снимок, на котором он запечатлен на обложке издания «ОМ» за 2003 год. На фото Сергей Шнуров изображен в синем пиджаке и футболке футбольного клуба «Зенит». Под публикацией артист написал стих в своей манере. Пост в течение восемнадцати часов собрал свыше 123 тысяч отметок «Нравится» и более 1 тысячи комментариев. Поклонники заявили, что не узнали на снимке своего кумира, так как привыкли видеть его со стильной укладкой и щетиной на лице. Они подчеркнули, что с годами Сергей Шнуров становится только лучше. Многие фанаты вспомнили, что сами читали этот выпуск журнала, поблагодарив знаменитость за чувства ностальгии.
Интернет-издание «Dni24» ранее сообщало, что Богдан Титомир, являющийся звездой 90-х, поразил всех присутствующих на телешоу «Привет, Андрей» своей внешностью.
Музыкант продемонстрировал фанатам снимок, на котором он запечатлен на обложке издания «ОМ» за 2003 год. На фото Сергей Шнуров изображен в синем пиджаке и футболке футбольного клуба «Зенит». Под публикацией артист написал стих в своей манере. Пост в течение восемнадцати часов собрал свыше 123 тысяч отметок «Нравится» и более 1 тысячи комментариев. Поклонники заявили, что не узнали на снимке своего кумира, так как привыкли видеть его со стильной укладкой и щетиной на лице. Они подчеркнули, что с годами Сергей Шнуров становится только лучше. Многие фанаты вспомнили, что сами читали этот выпуск журнала, поблагодарив знаменитость за чувства ностальгии.
Интернет-издание «Dni24» ранее сообщало, что Богдан Титомир, являющийся звездой 90-х, поразил всех присутствующих на телешоу «Привет, Андрей» своей внешностью.