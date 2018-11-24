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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров показал себя 15 лет назад

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров показал подписчикам социальной сети Instagram, как он выглядел 15 лет назад. Соответствующую публикацию 45-летний артист обнародовал в своем профиле.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров показал себя 15 лет назад

Музыкант продемонстрировал фанатам снимок, на котором он запечатлен на обложке издания «ОМ» за 2003 год. На фото Сергей Шнуров изображен в синем пиджаке и футболке футбольного клуба «Зенит». Под публикацией артист написал стих в своей манере. Пост в течение восемнадцати часов собрал свыше 123 тысяч отметок «Нравится» и более 1 тысячи комментариев. Поклонники заявили, что не узнали на снимке своего кумира, так как привыкли видеть его со стильной укладкой и щетиной на лице. Они подчеркнули, что с годами Сергей Шнуров становится только лучше. Многие фанаты вспомнили, что сами читали этот выпуск журнала, поблагодарив знаменитость за чувства ностальгии.

Интернет-издание «Dni24» ранее сообщало, что Богдан Титомир, являющийся звездой 90-х, поразил всех присутствующих на телешоу «Привет, Андрей» своей внешностью.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:20

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