У Ольги Бузовой появился «шоколадный» конкурент Максим Фадеев

Бузова не единожды открыто заявляла, что хочет покорить Россию не только своими творческими способностями, но и здоровой едой. На данный момент Ольга уже открыла несколько ресторанов в столице и успела выпустить мини-шоколад свое личного бренда под названием «BUZchocolate», который можно купить в одном из ее заведений.Как подчеркивает сама Ольга, она производит только качественные продукты, которые никогда не навредят фигуре, ведь были одобрены известными диетологами.Недавно у Бузовой появилась соперница в области здорового питания, из-за чего кафе новоиспеченной певицы начали терять своих клиентов. Оказывается, что Елена Темникова тоже решила открыть моно-ресторан с полезной пищей, который уже «переплюнул» заведение Ольги и стал более популярным.А на днях стало известно, что потерпеть крах может и «шоколадный бизнес» Бузовой. А все из-за музыкального продюсера Максима Фадеева, который официально презентовал поклонникам шоколад собственного бренда.Стоит обратить внимание на то, что по форме и размерам шоколадные плитки Фадеева точно такие же, как и у Ольги. Впрочем, есть одно отличие между десертами конкурентов – дизайн самой упаковки.По словам некоторых интернет-экспертов, сладости музыкального продюсера могут понравится фанатам больше, чем шоколад телеведущей реалити-шоу «Дом-2». Также специалисты отмечают, что не следует исключать тот факт, что из-за Фадеева Бузова может просто потерять большинство клиентов.