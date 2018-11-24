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У Ольги Бузовой появился «шоколадный» конкурент Максим Фадеев

«Сладкий» бизнес поющей телеведущей Ольги Бузовой может потерпеть провал из-за известного музыкального продюсера Максима Фадеева.

Бузова не единожды открыто заявляла, что хочет покорить Россию не только своими творческими способностями, но и здоровой едой. На данный момент Ольга уже открыла несколько ресторанов в столице и успела выпустить мини-шоколад свое личного бренда под названием «BUZchocolate», который можно купить в одном из ее заведений.

У Ольги Бузовой появился «шоколадный» конкурент Максим Фадеев

Как подчеркивает сама Ольга, она производит только качественные продукты, которые никогда не навредят фигуре, ведь были одобрены известными диетологами.

Недавно у Бузовой появилась соперница в области здорового питания, из-за чего кафе новоиспеченной певицы начали терять своих клиентов. Оказывается, что Елена Темникова тоже решила открыть моно-ресторан с полезной пищей, который уже «переплюнул» заведение Ольги и стал более популярным.

А на днях стало известно, что потерпеть крах может и «шоколадный бизнес» Бузовой. А все из-за музыкального продюсера Максима Фадеева, который официально презентовал поклонникам шоколад собственного бренда.

У Ольги Бузовой появился «шоколадный» конкурент Максим Фадеев

Стоит обратить внимание на то, что по форме и размерам шоколадные плитки Фадеева точно такие же, как и у Ольги. Впрочем, есть одно отличие между десертами конкурентов – дизайн самой упаковки.

По словам некоторых интернет-экспертов, сладости музыкального продюсера могут понравится фанатам больше, чем шоколад телеведущей реалити-шоу «Дом-2». Также специалисты отмечают, что не следует исключать тот факт, что из-за Фадеева Бузова может просто потерять большинство клиентов.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:51

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