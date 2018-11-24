Звезда «Глухаря» Максим Аверин украл портрет Гурченко





Как оказалось, звезды «Глухаря» имеют свои скелеты в шкафу. Например, Виктория Тарасова давала взятку на дороге, когда ее поймали на превышении скорости, а Максим Аверин, сыгравший того самого Глухаря, украл на съемках портрет Людмилы Гурченко. Это произошло во время работы над фильмом «Марковна. Перезагрузка», в котором снимались оба знаменитых актера. Максим Аверин обратил внимание на фото, покаявшееся ему особенным, поскольку на нем у актрисы, по словам самого артиста, был «потусторонний взгляд». Портрет произвел на Аверина настолько сильное впечатление, что он не сдержался и похитил его прямо на съемочной площадке. Сегодня артист признается, что фото висит в его кабинете и на нем красуется надпись: «Максу с нежностью, Люся».К слову, по слухам, Максим Аверин и Людмила Гурченко были очень близки, и у них даже был любовный роман. Впрочем, сам артист говорит, что они действительно дружили, но о большем речи никогда не было, он всегда относился к легендарной актрисе с огромным уважением и никогда не допускал по отношению к ней панибратства, обращаясь исключительно на «вы».