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Звезда «Глухаря» Максим Аверин украл портрет Гурченко

Звезда «Глухаря» Максим Аверин украл портрет Гурченко, о чем стало известно совсем недавно. Ровно 10 лет назад на экраны российского телевидения вышел детективный сериал под названием «Глухарь», повествующий о работе сотрудников отдела милиции «Пятницкий». Зрители буквально влюбились в главных героев этой киноистории, а у журналистов возник справедливый вопрос о том, насколько часто они сами преступали закон.

Звезда «Глухаря» Максим Аверин украл портрет Гурченко

Как оказалось, звезды «Глухаря» имеют свои скелеты в шкафу. Например, Виктория Тарасова давала взятку на дороге, когда ее поймали на превышении скорости, а Максим Аверин, сыгравший того самого Глухаря, украл на съемках портрет Людмилы Гурченко. Это произошло во время работы над фильмом «Марковна. Перезагрузка», в котором снимались оба знаменитых актера. Максим Аверин обратил внимание на фото, покаявшееся ему особенным, поскольку на нем у актрисы, по словам самого артиста, был «потусторонний взгляд». Портрет произвел на Аверина настолько сильное впечатление, что он не сдержался и похитил его прямо на съемочной площадке. Сегодня артист признается, что фото висит в его кабинете и на нем красуется надпись: «Максу с нежностью, Люся».

Звезда «Глухаря» Максим Аверин украл портрет Гурченко

К слову, по слухам, Максим Аверин и Людмила Гурченко были очень близки, и у них даже был любовный роман. Впрочем, сам артист говорит, что они действительно дружили, но о большем речи никогда не было, он всегда относился к легендарной актрисе с огромным уважением и никогда не допускал по отношению к ней панибратства, обращаясь исключительно на «вы».



 
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Культура
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 15:10

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