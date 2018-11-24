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Вдова Людмила Поргина отдыхает в одиночестве впервые за сорок лет

Вдове Николая Караченцова Людмиле Поргиной 24 ноября исполняется 70 лет. Она решила отметить свой день рождение в Дубае. По ее словам, она в первый раз за много лет отправилась в отпуск без своего любимого мужа.

Вдова Людмила Поргина отдыхает в одиночестве впервые за сорок лет

Столь значительный юбилей Людмила Андреевна решила провести в одиночестве вдали от московской суеты. Она не желала устраивать пышное торжество накануне сорока дней со дня смерти покойного супруга Николая Караченцова. 4 декабря Людмила Поргина соберет на поминальный обед всех коллег и друзей Николая Петровича. Более 40 лет она была в счастливом браке со своим любимым супругом. Только последние 13 лет были омрачены его тяжелой болезнью. Вдова делала все возможное для выздоровления мужа.

Ранее Людмила Андреевна рассказывала, что ее часто осуждали за то, что она повсюду за собой «таскала больного мужа». По ее словам, она просто хотела, чтобы Николай Караченцов жил полноценной жизнью - ездил в путешествия, а также бывал в своем любимом театре. Людмила Поргина подчеркнула, ее Коля находился в ясном уме, при этом она понимала, что муж говорит. Больше всего Людмила Андреевна не хотела, чтобы любимый чувствовал себя инвалидом. По ее словам, она не могла поступить иначе, так как она с супругом перед Богом клялась «быть вместе и в горе, и в радости».

Вдова Людмила Поргина отдыхает в одиночестве впервые за сорок лет

Ранее интернет-портал «Dni24» сообщал, что Людмила Поргина после смерти Николая Петровича Караченцова будет ухаживать за другом супруга.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:50

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