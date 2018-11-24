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Представлен трейлер фильма "Семь пар нечистых" о Великой Отечественной войне

В Сети появился первый трейлер кинофильма "Семь пар нечистых" о событиях Великой Отечественной войны. Картина рассказывает о бунте на российском судне в разгар военных действий.

Представлен трейлер фильма "Семь пар нечистых" о Великой Отечественной войне

На YouTube появился трейлер новой драмы Кирилла Белевича, снятый по повести советского писателя Вениамина Каверина. По сюжету события происходят в первый год войны в июне 1941-го. Выпускника академии, получившего звание лейтенанта флота, отправляют в Западную Лицу. Судно идёт на передовую, чтобы строить укрепления и медицинскую часть, а также перевести оружие солдатам.

На борту оказалась также военный врач и полный трюм заключённых для работ в Лице. Организовав бунт на корабле, зэки убивают охрану, а на следующий день начинается Великая Отечественная война.


На главные роли режиссёр взял актёров Юрия Борисова и Мари Ворожи. Белевич известен в российском кинематографе такими картинами, как "Крепость Бадабер", "Мы из будущего" и "Единичка". Премьерный показ "Семи пар нечистых" запланирован в России на 6 декабря.



 
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Культура
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:30

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