«Незваный гость»: Плющенко устроил грязные разборки с Ягудиным

Противостояние между Алексеем Ягудиным и Евгением Плющенко началось с тех пор, когда оба фигуриста являлись главными претендентами на олимпийское золото. Спортсмены уже покинули профессиональный спорт, однако, судя по всему, претензии друг к другу у них остались. Такой вывод фолловеров последовал после публикации Евгением Плющенко возмущенного поста в Instagram. Фигурист обнародовал несколько видео с танцующим в «Академии фигурного катания» Ягудиным и сообщил о том, что соперник появился «на чужой территории без приглашения». Свою публикацию Плющенко сопроводил многозначительными хэштегами: #это же надо так любить деньги, #беспринципный мальчуган, #незваный гость и другими. Возмущение Плющенко удивило его оппонента.Ягудин сообщил о том, что, как и многие другие узнал о претензиях соперника, мол, Плющенко пишет о выступлении в его «Академии без приглашения», но разве этот каток является личной собственностью спортсмена, его организация лишь арендует ледовую площадку в определенные часы. Фигурист отметил, что ему приятно работать по приглашению хороших людей, и ему не важно, чей это лед, поскольку во время выступления он принадлежит только ему.