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Батрутдинов не планирует возобновлять роман с Бузовой и продолжает активно искать ей замену

Популярный шоумен и резидент «Comedy Club» Тимур Батрутдинов не намерен восстанавливать романтические отношения с поющей телеведущей Ольгой Бузовой.

Не так давно в социальных сетях ходили слухи о том, что Батрутдинов хочет сойтись с Бузовой. Такая информация появилась после того, как Тимур пообщался с музыкантом Мотом, которому заявил, что на данный момент влюблен.

Батрутдинов не планирует возобновлять роман с Бузовой и продолжает активно искать ей замену

Некоторые интернет-пользователи предположили, что шоумен снова хочет поднять свои рейтинги за счет романа с новоиспеченной певицей. Напомним, что когда-то Ольга и Тимур уже пытались построить отношения, однако огонек желаний погас также внезапно, как и зажегся.

Пока Бузова и Батрутдинов продолжают во всеуслышание заявлять о том, что на самом деле у них не было романа, а все что их связывает - это дружба, общественность и журналисты убеждены совсем в другом – певица и резидент «Comedy Club» были любовниками.

И вот несколько часов назад Тимур опубликовал у себя на страничке в Instagram свежий видеоролик, которым окончательно доказал всем, что он больше не планирует возобновлять роман с Ольгой и уже давно расставил с телеведущей «Дома-2» все точки над «ё».

Батрутдинов не планирует возобновлять роман с Бузовой и продолжает активно искать ей замену

Как оказалось, Батрутдинов начал искать замену Бузовой. На свежем видео Тимура видно, как он заигрывает со своей собеседницей и намекает ей на отношения. Подобный ролик дал понять пользователям Сети, что шоумен больше не планирует связывать свою жизнь с той, которая сейчас полностью отдает себя своей карьере.

Оказалось, что Батрутдинову приглянулась «Мисс Финляндия» Алина Воронкова, которая сразу дала понять знаменитости, что у нее есть любимый мужчина.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:35

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