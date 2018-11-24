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В английском графстве Линкольншир обнаружено большое англосаксонское захоронение

Учёные-археологи из Шеффилдского университета при проведении раскопок в английском графстве Линкольншир обнаружили большое захоронение, датируемое 5-6 веком нашей эры, принадлежащее англосаксам. Они нашли останки 20 человек, а также изделия из стекла и янтаря.

В английском графстве Линкольншир обнаружено большое англосаксонское захоронение

Найденные местным энтузиастом медные монеты, наконечники копий и металлические накладки на щиты оказались типичными для ранних англосаксонских захоронений. Эти находки привели учёных к мысли проведения в этом районе раскопок для защиты бесценных артефактов от повреждения.

Археологи отмечают, что среди обнаруженных ими останков нашлось и немало предметов, представляющих научный интерес. Особенным разнообразием находок изобиловали захоронения, принадлежащие женщинам: хрустальные, стеклянные и янтарные ожерелья, необычные броши, пинцет, кольца из серебра. Среди останков, принадлежащих мужчинам, найдены остатки щитов и наконечники копий.

Археологи отмечают, больше всего их поразило захоронение женщины, одетой в богатое убранство с младенцем на руках. Это были пока единственные из обнаруженных детских останков. Учёные предполагают, что, возможно, детей хоронили в другой части кладбища, раскопки которой предстоят в будущем.

Найденные археологами захоронения дадут возможность учёным изучить социальную и культурную динамику древнего общества. Также в сотрудничестве с учёными-физиками, специалисты намерены проверить происхождение найденного в захоронениях янтаря.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 14:10

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