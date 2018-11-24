В английском графстве Линкольншир обнаружено большое англосаксонское захоронение





Найденные местным энтузиастом медные монеты, наконечники копий и металлические накладки на щиты оказались типичными для ранних англосаксонских захоронений. Эти находки привели учёных к мысли проведения в этом районе раскопок для защиты бесценных артефактов от повреждения.Археологи отмечают, что среди обнаруженных ими останков нашлось и немало предметов, представляющих научный интерес. Особенным разнообразием находок изобиловали захоронения, принадлежащие женщинам: хрустальные, стеклянные и янтарные ожерелья, необычные броши, пинцет, кольца из серебра. Среди останков, принадлежащих мужчинам, найдены остатки щитов и наконечники копий.Археологи отмечают, больше всего их поразило захоронение женщины, одетой в богатое убранство с младенцем на руках. Это были пока единственные из обнаруженных детских останков. Учёные предполагают, что, возможно, детей хоронили в другой части кладбища, раскопки которой предстоят в будущем.Найденные археологами захоронения дадут возможность учёным изучить социальную и культурную динамику древнего общества. Также в сотрудничестве с учёными-физиками, специалисты намерены проверить происхождение найденного в захоронениях янтаря.