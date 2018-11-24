Эксперты назвали наиболее существенные риски для российской экономики в 2019 году





К 2019 году рост ВВП России замедлится на 1,3%, по словам экспертов. В 2020 ожидается его ускорение на 1,6%, а к 2021 показатель будет равен 1,9%. В ЦБ уверены, экономика подвергнется ряду неблагоприятных воздействий в связи с ростом цен на нефть. Кроме того, негативное влияние на нее окажет замедленное увеличение экспорта, а также рост ставки НДС. По словам специалистов, наибольшее количество рисков, связанных с ростом экономики России, придется на 2019 год.Впрочем, аналитики утверждают, что уже в 2020 экономика продолжит свое развитие, а рост ВВП достигнет 2%. К 2020 году данный показатель может достичь отметки в 3%.