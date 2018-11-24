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Apple разрабатывает устройство для контроля сна пользователей

Apple разрабатывает специальное устройство, которое будет контролировать сон пользователей. В базе американского ведомства, которое регистрирует товарные знаки и патенты, появился документ, в котором описана система пьезоэлементов, размещающихся на постели.

Apple разрабатывает устройство для контроля сна пользователей

В свою очередь измерители проводят анализ качества сна пользователя. Они исследуют основные его показатели, предоставляя сведения о движениях человека во время отдыха. Специалисты Apple могут реализовать пьезоэлектрический анализатор в двух вариантах. При этом первый представят в виде тонкого ремня, который надевается на матрас на уровне человеческой грудной клетки. Второй будет состоять из многочисленных пьезоэлектрических наклеек, которые контактируют с разными участками тела, а также считывают информацию о движениях, зонах увеличения давления в постели. Все полученные сведения помогут в выборе удобного матраса, который способствует улучшению качества ночного отдыха, получения полного расслабления во сне.

«Яблочники» давно предлагают фирменную технику, которая наделена функциями контроля состояния человеческого организма. Гаджеты от Apple в основном отслеживали показатели здоровья пользователей в моменты активности. Новая разработка нацелена на оценку сна, а также пассивного отдыха.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:45

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