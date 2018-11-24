Apple разрабатывает устройство для контроля сна пользователей





В свою очередь измерители проводят анализ качества сна пользователя. Они исследуют основные его показатели, предоставляя сведения о движениях человека во время отдыха. Специалисты Apple могут реализовать пьезоэлектрический анализатор в двух вариантах. При этом первый представят в виде тонкого ремня, который надевается на матрас на уровне человеческой грудной клетки. Второй будет состоять из многочисленных пьезоэлектрических наклеек, которые контактируют с разными участками тела, а также считывают информацию о движениях, зонах увеличения давления в постели. Все полученные сведения помогут в выборе удобного матраса, который способствует улучшению качества ночного отдыха, получения полного расслабления во сне.«Яблочники» давно предлагают фирменную технику, которая наделена функциями контроля состояния человеческого организма. Гаджеты от Apple в основном отслеживали показатели здоровья пользователей в моменты активности. Новая разработка нацелена на оценку сна, а также пассивного отдыха.