Польша не может построить АЭС без помощи РФ
Польские власти решили поднять вопрос о строительстве собственной АЭС, поскольку Евросоюз уже через два года планирует ужесточить штрафы за выбросы тепловых газов в атмосферу. Однако строительство атомной станции возможно лишь при помощи Российской Федерации.
По словам Министра энергетики Польши Кшиштофа Тхужевского, которого цитирует портал "Слово и дело", все альтернативные источники энергии использовать не целесообразно. Если говорить о ветряных электростанциях, то они обеспечат не более 4% потребностей населения, а для их установки места уже не найти. Увеличение доли природного газа для страны также не является возможным, поскольку для этого нужна совершенно новая инфраструктура. Тхужевский уверен, что решать проблему нужно уже сегодня, ведь по его подсчетам, уже через 7 лет электроэнергия в стране станет дороже почти на 40%. Почти 80% электроэнергии Польша получает от угольных электростанций.
Министр вспоминает, что данная тема уже обсуждалась, однако конкретные действия за этим не последовали. На сегодняшний день известно, что самое подходящее поколение АЭС это III+, для него требуются блоки формата ВВЭР-1200. Что примечательно, такой тип производит только российская компания «Росатом». Возможно, представители польских властей предложат России активное сотрудничество. Новые поправки, вынесенные Министерством энергетики, власти рассмотрят до конца 2018 года.
По словам Министра энергетики Польши Кшиштофа Тхужевского, которого цитирует портал "Слово и дело", все альтернативные источники энергии использовать не целесообразно. Если говорить о ветряных электростанциях, то они обеспечат не более 4% потребностей населения, а для их установки места уже не найти. Увеличение доли природного газа для страны также не является возможным, поскольку для этого нужна совершенно новая инфраструктура. Тхужевский уверен, что решать проблему нужно уже сегодня, ведь по его подсчетам, уже через 7 лет электроэнергия в стране станет дороже почти на 40%. Почти 80% электроэнергии Польша получает от угольных электростанций.
Министр вспоминает, что данная тема уже обсуждалась, однако конкретные действия за этим не последовали. На сегодняшний день известно, что самое подходящее поколение АЭС это III+, для него требуются блоки формата ВВЭР-1200. Что примечательно, такой тип производит только российская компания «Росатом». Возможно, представители польских властей предложат России активное сотрудничество. Новые поправки, вынесенные Министерством энергетики, власти рассмотрят до конца 2018 года.
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:54