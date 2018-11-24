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Создатель мобильного приложения Kate Mobile Федор Власов был задержан в Москве

Создатель Kate Mobile Федор Власов был задержан в Москве, ему предъявлено обвинение в незаконных действиях. По неподтвержденной информации, он был арестован по статье, связанной с насилием.

Создатель мобильного приложения Kate Mobile Федор Власов был задержан в Москве

Как сообщалось ранее, создатель мобильного приложения Kate Mobile был задержан в столице. Особенностью программы является то, что она позволяет жителям Украины, не имеющим доступа к сайту “ВКонтакте”, пользоваться им без оглядки на запреты киевских властей. Благодаря работе с VPN и другим хитростям пользователям удавалось достаточно легко обходить запрет, впрочем, на текущий момент работа приложения приостановлена.

Сейчас Власом находится в СИЗО-5 "Водник".



 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 13:04

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