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Олег Газманов отмечает юбилей творческой деятельности

Известный певец Олег Газманов отмечает юбилей своей сценической деятельности – 50 лет. Об этом он сообщает подписчикам на своей Instagram-странице.

Олег Газманов отмечает юбилей творческой деятельности

Олег Газманов разместил ролик с прогулки со своими питомцами и сообщил о сольном концерте в честь 50-летия на сцене. Поклонники в комментариях выражают ему огромную благодарность за творчество, неуёмную энергию и неповторимый позитив. Некоторые сетуют, что не попали на его выступление и завидуют счастливчикам, побывавшим на юбилейном действе. Посетившие же мероприятие обещают поделиться видеоотчётами с концерта и своими впечатлениями.

Поклонники поздравляют певца со столь значительным событием в его творческой деятельности, желают успехов в дальнейшем, бодрости и оптимизма.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 13:10

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