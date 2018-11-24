Олег Газманов отмечает юбилей творческой деятельности

Олег Газманов разместил ролик с прогулки со своими питомцами и сообщил о сольном концерте в честь 50-летия на сцене. Поклонники в комментариях выражают ему огромную благодарность за творчество, неуёмную энергию и неповторимый позитив. Некоторые сетуют, что не попали на его выступление и завидуют счастливчикам, побывавшим на юбилейном действе. Посетившие же мероприятие обещают поделиться видеоотчётами с концерта и своими впечатлениями.Поклонники поздравляют певца со столь значительным событием в его творческой деятельности, желают успехов в дальнейшем, бодрости и оптимизма.