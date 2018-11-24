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Донцову и Купина подселили к семейству Рапунцелей, чтобы они подслушивали их разговоры и планы

Вскрылась настоящая причина, почему же Бородина подселила в VIP-дом к семейству Рапунцелей Донцову и Купина.

Не так давно наш портал уже рассказывал о том, что по воле Ксении Бородиной Алену Савкину и Татьяну Владимировну переселили в общих дом, а в VIP-палаты была переселена семейная пара Купиных-Донцовых.

Донцову и Купина подселили к семейству Рапунцелей, чтобы они подслушивали их разговоры и планы

Сама телеведущая реалити-шоу «Дом-2» объяснила свое решение довольно просто. По словам Ксении, ей надоело, что семейство Рапунцелей не ценит того, что дает им телепроект, поэтому считает разделение всей четы вынужденной мерой.

Впрочем, несколько часов назад в Сети появилась информация, которая указывает на то, что переселение к Оле и Диме Майи и Леши было давно спланированным ходом. Многие зрители телестройки хорошо знают, что Донцова и Купин очень любят подслушивать и посплетничать на проекте, а это значит, что теперь жертвами будущих молодоженов станут Дмитренко и Рапунцель.

По мнению большинства поклонников реалити-шоу «Дом-2», совсем скоро Майя и Алексей ради эфирного времени начнут не только подслушивать за «брендовым» семейством, но и провоцировать Ольгу и Дмитрия на скандалы и склоки.

Донцову и Купина подселили к семейству Рапунцелей, чтобы они подслушивали их разговоры и планы

«Вот теперь Майе будет чем заняться в серые будние дни. Рапунцелям нужно приготовится к засадам и подслушкам под дверью, ведь я сомневаюсь, что Донцовой не захочется отыскать какую-то забавную «сенсацию», - прокомментировала переселение Донцовой и Купина в VIP-дом одна из поклонниц «Дома-2».

К слову, поклонники телепроекта убеждены, что ради повышения рейтингов руководство телестройки предоставило Майе и Алексею немалое количество козырей, которыми парочка совсем скоро начнет вовсю пользоваться.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:36

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