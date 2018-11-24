Донцову и Купина подселили к семейству Рапунцелей, чтобы они подслушивали их разговоры и планы

«Вот теперь Майе будет чем заняться в серые будние дни. Рапунцелям нужно приготовится к засадам и подслушкам под дверью, ведь я сомневаюсь, что Донцовой не захочется отыскать какую-то забавную «сенсацию», - прокомментировала переселение Донцовой и Купина в VIP-дом одна из поклонниц «Дома-2».



