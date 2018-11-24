Градиентный iPhone стоит ожидать в 2019 году





После того, как градиентная расцветка на смартфоне Huawei P20 Pro была хорошо принята покупателями, множество компаний пытаются перенять ее. Apple также планирует использовать данную технологию в одной из будущих моделей. Судя по всему, такой эффект достигается благодаря ребристой поверхности, от которой свет отражается под разными углами. В результате появляется возможность предоставлять клиентам не только одну из базовых цветовых гамм, но и совершенно новую, впрочем, из-за трудоемкости создания, стоимость должна быть соответствующей.Источники утверждают, что Apple планируют использовать эту инновацию в связи с тем, что последние модели iPhone продаются не так массово, как это предполагалось. Есть определенный шанс того, что градиентная технология будет на задней панели устройств, выпуск которых состоится в 2019 году.