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Градиентный iPhone стоит ожидать в 2019 году

Компания Apple планирует выпустить градиентный iPhone в 2019 году. Это стало известно благодаря некоторым изображениям, опубликованным в сети, на которых демонстрируется принцип работы рассматриваемой технологии.

Градиентный iPhone стоит ожидать в 2019 году

После того, как градиентная расцветка на смартфоне Huawei P20 Pro была хорошо принята покупателями, множество компаний пытаются перенять ее. Apple также планирует использовать данную технологию в одной из будущих моделей. Судя по всему, такой эффект достигается благодаря ребристой поверхности, от которой свет отражается под разными углами. В результате появляется возможность предоставлять клиентам не только одну из базовых цветовых гамм, но и совершенно новую, впрочем, из-за трудоемкости создания, стоимость должна быть соответствующей.

Источники утверждают, что Apple планируют использовать эту инновацию в связи с тем, что последние модели iPhone продаются не так массово, как это предполагалось. Есть определенный шанс того, что градиентная технология будет на задней панели устройств, выпуск которых состоится в 2019 году.



 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 13:00

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