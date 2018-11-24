Градиентный iPhone стоит ожидать в 2019 году
Компания Apple планирует выпустить градиентный iPhone в 2019 году. Это стало известно благодаря некоторым изображениям, опубликованным в сети, на которых демонстрируется принцип работы рассматриваемой технологии.
После того, как градиентная расцветка на смартфоне Huawei P20 Pro была хорошо принята покупателями, множество компаний пытаются перенять ее. Apple также планирует использовать данную технологию в одной из будущих моделей. Судя по всему, такой эффект достигается благодаря ребристой поверхности, от которой свет отражается под разными углами. В результате появляется возможность предоставлять клиентам не только одну из базовых цветовых гамм, но и совершенно новую, впрочем, из-за трудоемкости создания, стоимость должна быть соответствующей.
Источники утверждают, что Apple планируют использовать эту инновацию в связи с тем, что последние модели iPhone продаются не так массово, как это предполагалось. Есть определенный шанс того, что градиентная технология будет на задней панели устройств, выпуск которых состоится в 2019 году.
После того, как градиентная расцветка на смартфоне Huawei P20 Pro была хорошо принята покупателями, множество компаний пытаются перенять ее. Apple также планирует использовать данную технологию в одной из будущих моделей. Судя по всему, такой эффект достигается благодаря ребристой поверхности, от которой свет отражается под разными углами. В результате появляется возможность предоставлять клиентам не только одну из базовых цветовых гамм, но и совершенно новую, впрочем, из-за трудоемкости создания, стоимость должна быть соответствующей.
Источники утверждают, что Apple планируют использовать эту инновацию в связи с тем, что последние модели iPhone продаются не так массово, как это предполагалось. Есть определенный шанс того, что градиентная технология будет на задней панели устройств, выпуск которых состоится в 2019 году.
Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 13:00