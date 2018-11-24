Гимнастка Дарья Дмитриева стала во второй раз мамой

Дарья благодарит в своём посте любимого мужчину и всех, кто помогал малышу появиться на свет. Гимнастка пишет, что новорожденный малыш - это невероятное, долгожданное счастье.Стоит отметить, Гордей второй сын Дмитриевой. Старшего сына Матвея она родила в браке с хоккеистом Александром Радуловым в 2015 году. Их семейная жизнь не удалась, и спортсмены развелись в 2017 году. Радулов сейчас играет в американской лиге НХЛ за хоккейный клуб «Даллас», но при этом часто видится с сыном Макаром.О новом избраннике Дарьи Дмитриевой стало известно только около месяца назад. Она опубликовала фото мужчины на своей странице в Instagram, но при этом сохранила интригу, закрыв его глаза своей рукой. Известно, зовут его Игорь Семченко, и он бизнесмен. Но ходят слухи о том, что Игорь является сотрудником спецслужб и имеет семью.