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Гимнастка Дарья Дмитриева стала во второй раз мамой

Бывшая жена хоккеиста Александра Радулова, гимнастка Дарья Дмитриева 23 ноября стала мамой во второй раз. Об этом она сообщила в своём Instagram-аккаунте, написав, что назвала новорожденного сына Гордей.

Гимнастка Дарья Дмитриева стала во второй раз мамой

Дарья благодарит в своём посте любимого мужчину и всех, кто помогал малышу появиться на свет. Гимнастка пишет, что новорожденный малыш - это невероятное, долгожданное счастье.

Стоит отметить, Гордей второй сын Дмитриевой. Старшего сына Матвея она родила в браке с хоккеистом Александром Радуловым в 2015 году. Их семейная жизнь не удалась, и спортсмены развелись в 2017 году. Радулов сейчас играет в американской лиге НХЛ за хоккейный клуб «Даллас», но при этом часто видится с сыном Макаром.

О новом избраннике Дарьи Дмитриевой стало известно только около месяца назад. Она опубликовала фото мужчины на своей странице в Instagram, но при этом сохранила интригу, закрыв его глаза своей рукой. Известно, зовут его Игорь Семченко, и он бизнесмен. Но ходят слухи о том, что Игорь является сотрудником спецслужб и имеет семью.



 
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Спорт
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 12:30

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