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Подвыпивший Андрей Шабарин исполнил для Юнны Волковой странный танец

Пьяный Андрей Шабарин публично исполнил для Юнны Волковой чудаковатый танец.

Телезрители реалити-шоу «Дом-2» давно привыкли к тому, что Шабарин позиционирует себя, как «ловелас» проекта. Андрей довольно часто меняет пассий, не слишком прихотливых в любовных связях.

Подвыпивший Андрей Шабарин исполнил для Юнны Волковой странный танец

В последнее время участник «Дома-2» мечется только между Алианой Устиненко (Гобозовой) и Розалией Райсон. И лишь иногда, «приняв на душу» виноградный напиток, начинает обращать на себя внимание других участниц.

Несколько часов назад в социальных сетях появился видеоролик, на котором видно, что в поле зрения любвеобильного Шабарина попала недавно прилетевшая на Сейшельские острова Юнна Волкова. Правда, если в Москве Андрей говорил о том, что хочет нормальных отношений, то сейчас видно, что мужчиной движет лишь похоть.

Во всяком случае то, что запечатлено на видеоролике, довольно сложно разъяснить как-то по-другому. Во время очередной сейшельской вечеринки Андрей повалил Юнну прямо возле бассейна и исполнил девушке странный танец, который многим интернет-пользователям показался весьма непристойным.

Подвыпивший Андрей Шабарин исполнил для Юнны Волковой странный танец

А все из-за того, что Шабарин принялся вовсю трясти над лицом Волковой своим причинным местом, игнорируя при этом несмелые попытки девушки сопротивляться. По мнению телезрителей «Дома-2», Андрей явно хотел продолжить свое пикантное общение с Юнной наедине и без свидетелей.

«Шабарин теперь и на Волкову глаз положил! Надеюсь, что Юнна смогла устоять», - прокомментировала видео одна из фанаток проекта.

Пока не известно, чем закончилась очередная вечеринка на «Остове любви» и было ли «волшебство» у Волковой с Шабариным.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:20

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