Влад Топалов рассказал об интимной жизни с Региной Тодоренко

Влад Топалов и Регина Тодоренко скоро станут родителями, а пока они ходят на светские мероприятия и с большим удовольствием дают интервью. В одном из них певец рассказал, что в начале их отношений ими управляла страсть, они любили друг друга искренне и нежно. А запланированный просмотр фильма «Чудо-женщина» откладывался каждый вечер, поскольку до него пара так и не доходила. Также в разговоре промелькнуло еще несколько забавных моментов, например супруг не угадал, какого цвета у Регины Тодоренко глаза, и та крикнула ему, чтобы он не позорил ее перед людьми.