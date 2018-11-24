Влад Топалов рассказал об интимной жизни с Региной Тодоренко
Известный российский певец Влад Топалов в совместном интервью со своей супругой телеведущей Региной Тодоренко приоткрыл завесу их интимной жизни. А еще звездные родители ожидают первенца по имени Вадим.
Влад Топалов и Регина Тодоренко скоро станут родителями, а пока они ходят на светские мероприятия и с большим удовольствием дают интервью. В одном из них певец рассказал, что в начале их отношений ими управляла страсть, они любили друг друга искренне и нежно. А запланированный просмотр фильма «Чудо-женщина» откладывался каждый вечер, поскольку до него пара так и не доходила. Также в разговоре промелькнуло еще несколько забавных моментов, например супруг не угадал, какого цвета у Регины Тодоренко глаза, и та крикнула ему, чтобы он не позорил ее перед людьми.
Напомним, что пара долгое время скрывала свои взаимоотношения и факт беременности теледивы. На сегодняшний день Тодоренко и Топалов открыто говорят на разные темы. Ранее певец рассказал журналистам, что они с супругой в ожидании мальчика, которого планируют назвать Вадимом.
Влад Топалов и Регина Тодоренко скоро станут родителями, а пока они ходят на светские мероприятия и с большим удовольствием дают интервью. В одном из них певец рассказал, что в начале их отношений ими управляла страсть, они любили друг друга искренне и нежно. А запланированный просмотр фильма «Чудо-женщина» откладывался каждый вечер, поскольку до него пара так и не доходила. Также в разговоре промелькнуло еще несколько забавных моментов, например супруг не угадал, какого цвета у Регины Тодоренко глаза, и та крикнула ему, чтобы он не позорил ее перед людьми.
Напомним, что пара долгое время скрывала свои взаимоотношения и факт беременности теледивы. На сегодняшний день Тодоренко и Топалов открыто говорят на разные темы. Ранее певец рассказал журналистам, что они с супругой в ожидании мальчика, которого планируют назвать Вадимом.