Новый смартфон Vivo Nex 2 предложит безрамочный экран и тройную камеру





В сети было замечено видео, демонстрирующее некоторые особенности новинки. Это лишь концептуальное изображение, впрочем, именно так, скорее всего и будет выглядеть завершенная модель. Источник видеоролика также сообщает предположительные характеристики гаджета. Безрамочный монитор будет иметь диагональ 6,2 дюйма, объем оперативной памяти в пределах 8-10 ГБ, от 128 до 512 ГБ флеш-памяти, а также имеется мощная тройная камера на 21, 16 и 5 Мп. Фронтальная, по всей видимости, будет выдвижной.Емкость аккумулятора составит 3800 мАч, а процессор, по предоставленным сведениям, будет от компании Qualcomm, Snapdragon 885. Анонс устройства намечен на конце февраля, а его ориентировочная стоимость составит $750.