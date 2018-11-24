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Новый смартфон Vivo Nex 2 предложит безрамочный экран и тройную камеру

Смартфон Vivo Nex 2 будет оснащен тройной основной камерой, двойной выдвижной фронтальной, а также безрамочным экраном. Несмотря на то, что модель рассчитана на азиатских потребителей, ее появление на территории России возможно.

Новый смартфон Vivo Nex 2 предложит безрамочный экран и тройную камеру

В сети было замечено видео, демонстрирующее некоторые особенности новинки. Это лишь концептуальное изображение, впрочем, именно так, скорее всего и будет выглядеть завершенная модель. Источник видеоролика также сообщает предположительные характеристики гаджета. Безрамочный монитор будет иметь диагональ 6,2 дюйма, объем оперативной памяти в пределах 8-10 ГБ, от 128 до 512 ГБ флеш-памяти, а также имеется мощная тройная камера на 21, 16 и 5 Мп. Фронтальная, по всей видимости, будет выдвижной.


Емкость аккумулятора составит 3800 мАч, а процессор, по предоставленным сведениям, будет от компании Qualcomm, Snapdragon 885. Анонс устройства намечен на конце февраля, а его ориентировочная стоимость составит $750.



 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:10

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