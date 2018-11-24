В Британии похищена бесценная Портлендская тиара





Как передаёт Mirror, ограбление произошло в Ноттингемшире, где расположено поместье Уэльбек. Похитители на Audi S5 серебристого цвета вскрыли музейную витрину и подменили тиару с драгоценной брошью на поддельные украшения. Хотя сигнализация сработала, преступники действовали очень быстро и скрылись незамеченными.Сразу же злоумышленники избавились от машины, которую сожгли и оставили. Полиция Соединённого королевства ведёт усиленные поиски похитителей.Портлендскую тиару сделал в 1902 году ювелир Луи Картье для коронации Эдуарда VII. Жена шестого графа Портленда Уинфред надела корону на торжественную церемонию. После этого спустя 20 лет из верхней части тиары извлекли несколько камней, сделав из них брошь.Центральным бриллиантом остался крупный "кушон", окружают который меньшие камни с огранкой "груша". Куратор королевской ювелирной коллекции Ричард Эджкумбе отметил, что украденная корона является национальным достоянием Англии и уникальным образцом дизайна XX века.