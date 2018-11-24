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Ксения Алфёрова делится снимками их с Бероевым отдыха в Лондоне

Актриса Ксения Алфёрова публикует на своей странице в Instagram кадры с их совместного с мужем Егором Бероевым отдыха в Лондоне. Пара в восторге от романтических каникул.

Ксения Алфёрова делится снимками их с Бероевым отдыха в Лондоне

Алфёрова делится с поклонниками впечатлениями от английской столицы. Им с Бероевым очень понравилась открытость местных жителей, архитектура и даже погода, несмотря на сырость и легкий мороз. Ксения пишет, что погода как в Питере, и им не привыкать. Также супруги посетили Королевский театр, побывав на «Призраке оперы», после чего Алфёрова продемонстрировала на снятом видео свои вокальные способности, отметив, что с удовольствием поучаствовала бы в опере в роли призрака.

Ксения Алфёрова делится снимками их с Бероевым отдыха в Лондоне

Звёзды с огромным удовольствием проводят свой отдых вдвоём, видно, что общество друг друга им в радость, несмотря на семнадцать лет брака. Поклонники одаривают их позитивными комментариями, восторгаясь их взаимоотношениями и желая как можно чаще так отдыхать.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:50

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