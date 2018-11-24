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Михаил Боярский признался, что однажды ему пришлось ударить женщину

Знаменитый российский актер Михаил Боярский принял участие в телепередаче «Кто хочет стать миллионером?» и рассказал ведущему Дмитрию Диброву, что однажды ему пришлось ударить женщину. В игре также принял участие актер Дмитрий Харатьян.

Михаил Боярский признался, что однажды ему пришлось ударить женщину

Михаил Боярский рассказал, что ударить женщину ему приказала режиссер Светлана Дружинина. Ему нужно было дать пощечину коллеге по съемочной площадке Татьяне Лютаевой. После того, как Дружинина крикнула на него и спросила, мужик он или нет, актер выполнил свою задачу. Но переборщил с силой, поскольку у актрисы выступили слезы. Однако Боярский заявил, что это случилось единожды, и его принудило к насилию искусство. Ведь к женщинам он относится с большим уважением.

Михаил Боярский признался, что однажды ему пришлось ударить женщину

В съемках передачи также принял участие и знаменитый российский актер Дмитрий Харатьян, который вместе Боярским рассказал, что сумма, которую им удастся выиграть на телеигре, будет отправлена на счет Светланы Дружининой. Ведь сейчас знаменитый режиссер трудится над четвертым фильмом «Гардемарины, вперед!». В ходе беседы зрители смогли узнать немного больше о любимом кумире, например, то, что Дружинина однажды заставила Михаила Боярского зайти в кадр без одежды. Как оказалось, в шляпе его видели чаще, чем в таком виде.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:30

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