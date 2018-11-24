Владельцы iPhone продолжают жаловаться на проблемы в работе Wi-Fi и iOS 12.1





Владельцы моделей iPhone XS и iPhone XS Max заявляют о проблемах в работе Wi-Fi, iOS 12.0.1 и iOS 12.1. Последние сведения говорят о том, что проблема лишь усугубилась. Если ранее неполадки касались только новых моделей, то теперь они перешли и на более старые гаджеты. Пользователи утверждают, что при загрузке чего-либо благодаря сторонним приложениям соединение с сетью пропадает. Несмотря на это, гаджет демонстрирует отличный уровень связи с роутером, в связи с чем починить неисправность возможно лишь вручную.При появлении схожих неполадок владельцы iPhone рекомендуют перезапустить устройство или просто подождать неопределенное количество времени. Схожие проблемы были зафиксированы в моделях iPhone 6 и 8.