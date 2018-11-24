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Владельцы iPhone продолжают жаловаться на проблемы в работе Wi-Fi и iOS 12.1

В последнее время пользователи iPhone начали активно отправлять жалобы в связи с проблемами при работе iOS 12.1 и с Wi-Fi. Несмотря на то, что недавнее обновление должно было исправить рассматриваемые неполадки, жалобы не прекратились.

Владельцы iPhone продолжают жаловаться на проблемы в работе Wi-Fi и iOS 12.1

Владельцы моделей iPhone XS и iPhone XS Max заявляют о проблемах в работе Wi-Fi, iOS 12.0.1 и iOS 12.1. Последние сведения говорят о том, что проблема лишь усугубилась. Если ранее неполадки касались только новых моделей, то теперь они перешли и на более старые гаджеты. Пользователи утверждают, что при загрузке чего-либо благодаря сторонним приложениям соединение с сетью пропадает. Несмотря на это, гаджет демонстрирует отличный уровень связи с роутером, в связи с чем починить неисправность возможно лишь вручную.

При появлении схожих неполадок владельцы iPhone рекомендуют перезапустить устройство или просто подождать неопределенное количество времени. Схожие проблемы были зафиксированы в моделях iPhone 6 и 8.



 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:12

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