McDonald‘s презентовал версию Volkswagen e-Golf для линии McDrive





Бренд McDonald‘s выпустил первый автомобиль, в котором фирменный стиль интерьера сочетается с обслуживанием. В качестве базы компанией был выбран e-Golf с электродвигателем мощностью 136 л. с. Основные переработки коснулись салона машины, в котором водитель чувствует себя как в любимом ресторане.Для того, чтобы напитки всегда оставались прохладными, подстаканники снабжены функцией охлаждения. Вместо бардачка Volkswagen получил своеобразное хранилище для картофеля фри, где тот останется тёплым. Есть в авто и столики для более удобного приёма пищи, и различные отсеки для соусов.Система визуального и звукового оформления позволит обладателю брендового e-Golf воспроизвести шум, характерный для заведений McDonald‘s или уменьшить его. Есть в салоне и регулируемая подсветка.На рулевом колесе и подголовниках можно видеть сетевые логотипы, интерьер повторяет узнаваемый стиль фастфуда. Обивка кресел выполнена из кожи разных цветов.