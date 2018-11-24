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McDonald‘s презентовал версию Volkswagen e-Golf для линии McDrive

McDonald‘s презентовал версию автомобиля Volkswagen e-Golf для фирменной линейки McDrive. Салон машины максимально передаёт атмосферу фастфуд-ресторана, умеет охлаждать напитки и подогревать еду.

McDonald‘s презентовал версию Volkswagen e-Golf для линии McDrive

Бренд McDonald‘s выпустил первый автомобиль, в котором фирменный стиль интерьера сочетается с обслуживанием. В качестве базы компанией был выбран e-Golf с электродвигателем мощностью 136 л. с. Основные переработки коснулись салона машины, в котором водитель чувствует себя как в любимом ресторане.

Для того, чтобы напитки всегда оставались прохладными, подстаканники снабжены функцией охлаждения. Вместо бардачка Volkswagen получил своеобразное хранилище для картофеля фри, где тот останется тёплым. Есть в авто и столики для более удобного приёма пищи, и различные отсеки для соусов.

Система визуального и звукового оформления позволит обладателю брендового e-Golf воспроизвести шум, характерный для заведений McDonald‘s или уменьшить его. Есть в салоне и регулируемая подсветка.


На рулевом колесе и подголовниках можно видеть сетевые логотипы, интерьер повторяет узнаваемый стиль фастфуда. Обивка кресел выполнена из кожи разных цветов.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:00

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